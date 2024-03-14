Перечислены плюсы и минусы совместного использования автомобильных платформ

Совместное использование платформ — явление не новое. В 1940-х годах General Motors одной из первых разработала четыре платформы, которые служили основой для всех автомобилей под началом производителя. Эта инженерная инициатива быстро распространилась по всему миру. В условиях нехватки ресурсов в большинстве стран Европы и Азии производители искали способы выпускать автомобили как можно дешевле, чтобы запустить экономику. Это привело к появлению культовых автомобилей: OG Mini, Citroen 2CV, Fiat 500 и VW Beetle. Единственная причина, по которой обмен платформами кажется чем-то новым, заключается в том, что теперь есть доступ к информации в гораздо больших масштабах. До эпохи интернета было гораздо проще скрывать подобные вещи.

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Преимущества совместного использования платформ

Совместное использование платформ и деталей не ограничивается родственными брендами, такими как Toyota и Lexus. Марки часто ищут автопроизводителей с общими целями и объединяются с ними. Есть два ярких примера: BMW Z4 и Toyota Supra, а также Subaru BRZ и Toyota GR86.

Экономия средств и доступность запчастей

Новая Toyota Tacoma построена на существующей платформе TNGA-F, которая лежит в основе большинства внедорожников и пикапов японской марки. Tacoma разделяет 2,4-литровый турбированный двигатель с несколькими другими моделями в линейке Toyota, не говоря уже о сотнях мелких деталей, используемых во всех автомобилях.

Разработка нового автомобиля обходится гораздо дешевле, когда уже есть с чего начать. В этом примере у Toyota уже есть все основные механические компоненты. Снижение стоимости разработки позволяет делать цену автомобиля ниже. Поэтому полностью новый Tacoma ненамного дороже автомобиля, на смену которому он пришёл, несмотря на то, что Tacoma мощнее, комфортнее и совершеннее.

Улучшенное качество и глобальная адаптация

Совместное использование платформ, двигателей и деталей позволяет инженерам сосредоточиться только на чём-то одном с минимальными изменениями, что неизбежно повышает уровень качества.

Кроме того, это даёт брендам массу данных, с которыми можно работать, прежде чем представить совершенно новую модель. Новый Toyota Land Cruiser оснащается 2,4-литровым турбированным двигателем T24A-FTS. Этот двигатель дебютировал на Lexus NX в 2021 году, так что у материнской компании Toyota уже есть информация об отзывах, жалобах от владельцев и типичных «болячках» за три года.

Совместное использование деталей облегчает адаптацию автомобилей в глобальном масштабе. Недавно Toyota одобрила экспорт Tundra в Австралию, чего жители этой страны ждали уже много лет. Благодаря новой платформе и общему двигателю, автомобили легче переоборудовать под правостороннее движение и внести другие незначительные изменения для этого рынка. Это означает, что в кармане у Toyota появляется больше денег, которые они могут потратить на разработку новых продуктов.

© Toyota

Больше интересных продуктов

Если бы Toyota пришлось создавать новые модели с нуля, то новых Land Cruiser и Supra не существовало бы. У поклонников Toyota не было бы конкурента Jeep Wrangler и Ford Bronco, а культовый шильдик Supra был бы убран в шкаф, полный неиспользуемых торговых марок.

Но благодаря совместному использованию платформы эти автомобили существуют. Supra продаётся даже с механической коробкой передач, что является глотком свежего воздуха в мире, где большинство автопроизводителей отказываются от этой МКПП.

Недостатки совместного использования платформ

Ограниченные возможности

Знаменитый двигатель 2JZ, который устанавливался на Supra, — не только один из самых надёжных силовых агрегатов, но и один из самых любимых в автомобильном братстве. Он был снят с производства, но неужели Toyota было бы так сложно найти чертежи и обновить этот двигатель для современного мира? Ответ на этот вопрос, к сожалению, да.

Toyota должна была работать с существующей платформой, а её переделка под новый двигатель обошлась бы в миллионы. Производственной линии потребовалась бы новая оснастка, а рабочим завода — обучение. Вместо этого, Toyota Supra и BMW Z4 собираются рядом друг с другом в австрийском городе Грац. Если бы Toyota сделала всё по-своему, новая Supra была бы намного дороже.

© Jaguar

Слишком много общих черт

Лучшим примером того, как совместное использование платформ приводит к радикальному провалу, является Jaguar X-Type. Необходимо чётко разграничивать различные автомобили, которые используют одну платформу. Toyota неплохо справилась с этой задачей, позаботившись о том, чтобы новый Land Cruiser не наступал на пятки Sequoia. LC получил только пять мест и не предлагается с более мощным 3,4-литровым V6 с двойным турбонаддувом. Это уникальные характеристики для более крупного внедорожника.

Jaguar X-Type потерпел неудачу по нескольким причинам, но самой очевидной было то, что он имел слишком много общих компонентов с Ford Mondeo. X-Type использовал ту же платформу, двигатели и коробки передач, что и Mondeo, но Ford выделил Jaguar достаточно денег на разработку кузова и интерьера. Они думали, что этого будет достаточно, но цена, предложенная Jaguar, оказалась слишком завышенной.

В 2008 году начальная цена Jaguar составляла 35 тыс. долларов, в то время как Mondeo с тем же двигателем V6 и великолепной подвеской продавался за 22 тыс. долларов. Покупателям не понравилось, что их обдирают, и X-Type провалился.

Массовые отзывы

В феврале 2024 года компании Toyota и Lexus отозвали сотни тысяч автомобилей в США. Под отзыв попали Toyota Tundra, Sequoia и Lexus LX 600. Все эти автомобили оснащены одним и тем же базовым двигателем и 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Именно коробка от Aisin подвела автомобили. Проблема заключалась в том, что компоненты трансмиссии могут не сразу отключаться при переключении на нейтраль, а значит, есть вероятность, что после переключения мощность всё ещё будет передаваться на колёса.

Это один из случаев, когда совместное использование платформы пошло не по плану.

© Saab

Замена логотипа

Это обратная сторона совместного использования платформ — производители просто клеят свой логотип на модель другого бренда и не удосуживаются приложить хоть сколько-нибудь усилий для дифференциации различных автомобилей.

Есть несколько примеров. Chevrolet TrailBlazer, GMC Envoy, Isuzu Ascender и Oldsmobile Bravada были построены на одной платформе и почти ничем не отличаются друг от друга. Но бренд, которому это действительно повредило, был Saab. Шведская марка всегда была известна своей нестандартностью, но когда она представила невзрачный 9-7X, покупатели не стали обращать на него внимания.

Второй пример тоже связан с GM. Компания приобрела южнокорейского производителя Daewoo вскоре после его банкротства. Daewoo уже начала разрабатывать следующее поколение ужасных автомобилей. Тем не менее вместо того, чтобы вложить больше денег в дизайн, Chevrolet убрала эмблемы Daewoo и наклеила на них свою знаменитую бабочку. Она даже не потрудилась переместить значок на решётку радиатора.