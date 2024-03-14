Россияне вынуждены доплачивать сотни тысяч рублей утильсбора за авто

Граждане России, которые решили купить автомобиль не у официального дилера, а привезенный по параллельному импорту, оказались в сложном финансовом положении, сообщает «РЕН ТВ».

© nsn.fm

После полной оплаты машины с них требуют доплатить. Суммы начинаются с 300 тысяч и доходят почти до миллиона. С такой проблемой столкнулись от 5 до 7 тысяч владельцев авто. Речь идет об утилизационном сборе.

Автолюбители, которые заказывали машину через посредника, рассчитывали, что заплатят за него по льготной ставке, которая используется в случае ввоза для личного пользования. Однако таможня, вычислив, что машины ввозятся для продажи, начислила сбор по той же ставке, что и дилеру.

По словам юристов, у тех, кто попал в данную ситуацию, оспорить сбор шансов почти нет.

Ранее стало известно, что «Киргизская схема» завоза автомобилей в Россию станет неактуальной для дилеров с 1 апреля, кроме того, невыгодно будет поставлять машины из Армении и Белоруссии через параллельный импорт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».