Вспоминаем достижения человека, создавшего автомобильное наследие Америки

Мало кому удавалось работать в автоиндустрии дольше, чем Бобу Лутцу. Он причастен к самым культовым и самым провальным американским автомобилям. На каждый скучный семейный седан, к созданию которого он приложил руку, приходится модель с высокими техническими характеристиками, который заставлял кровь автомобилистов бурлить.

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Dodge Viper

Лутц, который тогда занимал пост президента Chrysler, вызвал в свой кабинет начальника отдела дизайна Тома Гейла, чтобы начать работу над современной интерпретацией Shelby Cobra.

Это должен был быть чистый дизайн, вдохновлённый родстерами 60-х годов, с сердцем в виде V10, чтобы выделяться на фоне конкурентов. Гейл придумал нечто среднее между Cobra и Jaguar E-Type.

После восторженных отзывов на автосалонах и трёх лет разработки в 1991 году состоялся дебют автомобиля с внушающими страх 400 л.с., выдаваемых 8,0-литровым V10, настроенным на Lamborghini. Максимальная скорость составляла 265 км/ч. Возможно, это коронное достижение Лутца — Dodge Viper показал, каким может быть американский автопроизводитель, и тем самым навсегда изменил его имидж.

© Pontiac

Pontiac GTO

Самая плодотворная деятельность Боба Лутца началась, когда он вернулся в GM, поскольку тогдашний генеральный директор GM Рик Вагонер знал, что ему нужен человек, который поможет изменить имидж компании. Придя на работу в 2001 году, он сразу же заинтересовался австралийским подразделением GM, компанией Holden, и её полноприводным купе Monaro с двигателем V8. Holden был известен тем, что производил одни из лучших маслкаров за пределами Америки.

Поставив перед собой задачу в 18-месячный срок переделать автомобиль, инженеры и дизайнеры взяли на вооружение дизайн Monaro и внесли в него тонкие изменения, чтобы привести его в соответствие с чистыми, изящными формами, которые Pontiac стремился создать в то время.

Кроме внешнего вида, всё остальное было сохранено в австралийском стиле, вплоть до асимметричных сдвоенных выхлопов. Мощность 5,7-литрового LS1 V8 была увеличена до 340 «лошадей». В более поздние годы ему на смену пришёл 400-сильный LS2, но продажи так и не достигли должного уровня.

К сожалению, американские потребители не хотели австралийский GTO, они хотели полноценный американский.

© Cadillac

Трудно оценить, насколько впечатляющим был CTS-V, когда он только дебютировал. Ещё один большой шаг, на который дал благословение Боб Лутц, — добавление 5,7-литрового LS6 V8 от Corvette Z06 вместе с шестиступенчатой механической коробкой Tremec. Именно это превознесло CTS-V в абсолют американского наследия.

По сути, Cadillac продавал четырёхдверный Corvette, который мог разогнаться до ста за 4,8 секунды. Он вселял уверенность в водителя и одновременно обеспечивал роскошную управляемость, поэтому покупателям не приходилось идти на компромиссы.

Да, Mercedes E55 AMG и Audi RS6 были мощнее, но оба этих автомобиля стоили на 25 тыс. долларов дороже, чем CTS-V. Так начался долгий и плодотворный период, когда Cadillac создавал монстров в костюме седанов.

© Pontiac

Pontiac G8

Роман Лутца с Holden не закончился на Monaro/GTO. Когда он прорабатывал детали Monaro, к нему на испытания доставили седан Commodore SS. Он оснащался тем же двигателем и коробкой передач, что и Monaro. Эта модель произвела на Лутца сильное впечатление, и вскоре он начал продумывать, как выпустить в США конкурентный бюджетный седан.

В то время этот класс был практически единственным в сегменте роскошных автомобилей, а цены на них достигали 80 тыс. долларов. Когда Pontiac G8 дебютировал в 2008 году, его стоимость стартовала с отметки 25 тыс. долларов за базовую 261-сильную модель V6. Кроме того, была доступна GT-версия с 361-сильным V8, а также топовый GXP с 415 л.с. Внешне автомобиль выглядел просто, но двигатели поражали своей мощностью.

© Chevrolet

© Chevrolet

Chevrolet Camaro

Автомобилисты были восхищены концептом Camaro на Североамериканском автосалоне в Детройте 2006 года. Серийная версия выглядела очень близко к концепту, а Лутц отметил, что это доказало, что автомобиль на самом деле существует, а не просто продемонстрирован в качестве видения будущего дизайна. Энтузиазм Лутца помог продвинуть проект, и многие сотрудники Chevrolet рассказывали, что если бы не Боб Лутц, то проект бы не получился.

Популярности автомобиля способствовало его участие в фильме «Трансформеры» 2007 года. В Camaro было вложено миллионы долларов и годы работы. Даже финансовый кризис не смог погубить проект.

Серийная версия была представлена в 2009 году с базовым 312-сильным V6. Версия SS предлагала 6,2-литровый V8 мощностью 426 л.с. Он мгновенно стал хитом из-за внешности в стиле ретро и базы Holden.

В 2014 году GM показал версию GXP под названием Chevrolet SS в 2014 году. Она просуществовала до 2017 года.