Автоэксперт назвал самые надежные модели компании Mazda

Автоэксперт Рязанов назвал самые надежные модели компании Mazda
Технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов назвал "Российской газете" самые надежные модели компании Mazda.
"Из моделей японского концерна Mazda наиболее надежными можно назвать Mazda 3, 2, 6, MX-5 и CX-7. Процент их поломок за первые 100 000 километров пробега составил 5-13% в зависимости от моделей, хотя в среднем в разных классах он составляет от 10% до 15%. Все современные автомобили Mazda оснащаются модернизированными системами безопасности, а особая технология производства комплектующих и качественная сборка обеспечивают моделям бренда выносливость и долгий срок безремонтной эксплуатации. Например, у Mazda 6 нового поколения повышена общая прочность кузова, а также действуют различные системы безопасности: распознавание дорожных знаков, безопасного торможения, контроля "слепых" зон и другие", - отметил специалист.
Ранее он назвал "РГ" самые надежные модели марки Nissan.