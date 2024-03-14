Большинство владельцев китайских авто довольны их эксплуатацией

Российские автолюбители охотно пересаживаются на китайские машины. За минувший год количество авто из Поднебесной в нашей стране увеличилось в 2,7 раза - с 17 процентов в 2022 году до 46 процентов к концу 2023 года. Такие данные приводит Автостат.

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Вопреки скептикам, которые считают, что китайские авто не выдерживают ни российских дорог, ни суровых погодных условий, мнение реальных владельцев - иное. Так, согласно опросу, проведенному сервисом Авто.ру, более 70 процентов владельцев китайских автомобилей довольны их эксплуатацией в зимний период.

А это был один из главных вопросов - как "китайцы" переживут суровую российскую зиму, которая удивляла нас морозами в этом году. Больше трети опрошенных (32 процента) рассказали, что очень довольны эксплуатацией китайских автомобилей в зимний период и оценили свой опыт на 5 из 5 баллов. 39 процентов оценили эксплуатацию китайских авто зимой на 4, а 23 процента - на 3 балла. Лишь около 6 процентов считают опыт этого года неудовлетворительным (1-2 балла).

Любой автомобиль, который регулярно эксплуатируется, рано или поздно потребует ремонта. Китайские автомобили тоже ломаются, однако в среднем с такой же частотой и периодичностью, как и другие автомобили. Опрос Авто.ру среди пользователей и дилеров показал, что владельцы китайских авто не старше 4-х лет сталкиваются с неисправностями в такой же степени, как и обладатели иномарок из других стран. И 20 процентов опрошенных считают, что владельцы китайских машин посещают автосервисы незначительно чаще, чем владельцы других брендов. Только 7 процентов респондентов считают, что китайские авто ломаются ощутимо чаще других иномарок.

Этой зимой владельцы китайских авто чаще всего сталкивались с разрядкой аккумулятора (36 процентов) и проблемами с запуском двигателя из-за низких температур (33 процента). Еще четверть (24 процента) рассказали о поломках элементов механизма очистки стекол - щеток, трапеции, омывателя. Также собственники отметили дефекты лакокрасочного покрытия или качества сборки кузовных панелей (16 процентов), сбои в работе тормозов (14 процентов) и проблемы с работой коробки передач (13,7 процента). Дилеры указали, что владельцы китайских иномарок чаще всего обращаются к ним с проблемами с сенсорными дисплеями (43 процента), не запускающимся двигателем из-за низких температур (30 процентов) и быстрой разрядкой аккумулятора - 26 процентов.

При этом ремонт китайского автомобиля обойдется дешевле по сравнению с европейской иномаркой. Так, почти половина дилеров (48 процентов) считает, что средний чек ремонтных работ у владельцев китайских иномарок составляет менее 20 тысяч рублей, 35 процентов респондентов определили средний чек от 20 до 50 тысяч рублей, а 13 процентов - от 50 до 80 тысяч рублей. Водители рассказали о больших тратах: 41 процент опрошенных водителей рассказали, что при поломках тратят на ремонт авто от 20 до 50 тысяч рублей, 27 процентов респондентов тратят до 20 тысяч рублей, а четверть (23 процента) - от 50 до 80 тысяч рублей.