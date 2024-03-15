Изучаем новый кроссовер Livan X6 Pro

Livan X6 Pro – новый игрок на автомобильном рынке, порождение китайского бренда, который можно назвать «близким родственником» Geely. Этот автомобиль вызывает интерес своим происхождением и характеристиками.

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Представленный модельный ряд Livan на российском рынке отличается от того, что реализуется в Китае. В России доступны X3 Pro, X6 Pro и S6 Pro. Однако, они являются модификациями автомобилей Geely.

Компания Geely выпускает автомобили под маркой Livan, стремится адаптировать свои модели под различные рынки, учитывая специфику и потребности местных потребителей. Это позволяет им успешно конкурировать на мировом рынке автомобилей и предлагать покупателям транспортные средства, сочетающие в себе качество, надежность и доступность цены.

Под капотом Livan X6 Pro установлен современный турбированный двигатель объемом 1,5 литра, которыми также комплектуется практически весь модельный ряд Geely. Покупателям предлагается выбор из двух вариантов мощности: 147 л.с. и 270 Нм крутящего момента, либо 174 л.с. и 290 Нм крутящего момента.

Несмотря на сходство с другими моделями Geely, Livan X6 Pro имеет свои особенности. Внешний облик довольно массивный и современный, однако в интерьере прослеживаются простота и отсутствие некоторых современных функций. Например, отсутствует адаптивный круиз-контроль, современные системы безопасности и ряд других опции.

Главным минусом Livan X6 Pro эксперты называют отсутствие шумоизоляции. Также довольно простой салон и скудное оснащение проигрывают ряду моделей представленных на российском рынке.

Цены в России на Livan X6 Pro начинаются от 2,63 миллиона рублей, что делает его конкурентоспособным в своем сегменте. Однако, для привлечения покупателей в условиях сильной конкуренции в сегменте кроссоверов, потребуются дополнительные улучшения в комплектации и ценообразовании.