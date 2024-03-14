Эксперт назвал оптимальный интервал замены масла в двигателе

В автомобиле моторное масло служит не только для охлаждения и смазки двигателя, но и для защиты его от загрязнений и преждевременного износа. Каков оптимальный интервал замены масла в российских условиях, рассказал «Автоновостям дня» технический тренер сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев.

Прежде всего, эксперт отметил, что если менять масло несвоевременно, то оно окисляется и теряет свои свойства, а присадки в нем разрушаются. Это приводит к ускорению износа деталей, а также образованию нагара и шлама внутри силового агрегата.

«Отмытые нагары находятся в составе жидкости во взвешенном состоянии и переносятся в масляный фильтр, у которого так же есть определенный ресурс. К тому же, при продолжительном использовании старого масла ускоряются окислительные процессы и масло уже абсолютно не соответствует первоначальным требованиям», — объяснил Сергей Пономарев.

Также важно учитывать, что образовавшийся в моторе «мусор» остается в нем даже после полного слива старого масла. При систематических «срывах» сроков его замены эти отложения накапливаются и циркулируют в двигателе, минуя масляный фильтр. Как отметил специалист, такой процесс приводит к ускоренному износу деталей, дальнейшему выходу агрегата из строя и дорогостоящему ремонту.

«Как правило, производители рекомендуют менять масло каждые 10-15 тысяч километров пробега. Но мы рекомендуем менять масло чаще, примерно каждый 7 тыс. км., поскольку машины эксплуатируются в суровых климатических условиях», — посоветовал Сергей Пономарев.

К факторам, сокращающим жизненный цикл моторного масла, эксперт отнес регулярные прогревы автомобиля зимой, частая езда в пробках, активный стиль вождения с интенсивными разгонами и короткие городские поездки, из-за которых лубрикант не успевает прогреваться.

«Не рекомендую менять масло ежегодно в одно и то же время, лучше ориентироваться на пробег или сезонность. То есть, если пробег еще не добрался до нужной отметки, а смена сезонов уже произошла – то лучше заменить масло на новое», — отметил технический специалист.

Чтобы отмыть внутренности мотора от возможных отложений, эксперт посоветовал промывать его перед заменой масла специальной промывочной жидкостью, содержащей в себе целый пакет моющих присадок. Вместе с этим он также рекомендовал обновлять воздушный фильтр, поскольку мелкодисперсная пыль из загрязненного фильтра тоже попадает прямо в двигатель.