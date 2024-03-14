Эксперт рассказал, как избежать изъятия автомобиля за долги бывшего владельца

Приморский край России является регионом, где доля залоговых автомобилей, использованных для получения кредита или другого финансового обязательства, составляет 1%. Об этом стало известно из анализа «Автотеки» за период 2022-2023 годов.

В ходе исследования выяснилось, что реже всего в залоге бывают автомобили производства китайских, японских и американских брендов.

Согласно данным, в конце 2023 года в залоге по всей России находилось 77 тысяч автомобилей. Меньше всего их в Приморском крае, Еврейской автономной области, Камчатском крае, Хабаровском крае и Амурской области (1% или меньше в каждом из регионов). В среднем по субъектам РФ доля авто в залоге достигает 9%.

Реже всего в перечисленных регионах в залоге были такие марки, как: Maxus, Roewe, Trumpchi, Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Mitsubishi, Suzuki, Chevrolet, Geely, Li Xiang, Changan и Subaru. На них приходится менее чем 1% случаев. В Москве (79-е место) доля авто в залоге составляет 16%, реже всего в залоге в столице бывают автомобили японских, британских и китайских производителей: Daihatsu, Lotus и HiPhi.

По словам руководителя развития бизнеса «Автотеки» Константина Болдырева, при выборе машины с пробегом следует очень тщательно проверять историю ее эксплуатации. Дело в том, что предыдущий владелец мог оформить на машину автокредит или использовать ее для обеспечения займа в банке. Другими словами, автомобиль служит гарантией выплаты займа, и в случае неуплаты его могут изъять уже у нового собственника.