Китайские машины в России обогнали по цене квартиры

К такому выводу пришли журналисты сайта Autonews.ru по результатам анализа цен на недвижимость и автомобили из Поднебесной. Эксперты изучили предложение на рынке и рассказали, как можно потратить деньги, припасённые на покупку машины, с умом.

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Согласно результатам исследования Autonews.ru и «РБК Недвижимость», в России реально найти квартиры по цене многих новых машин, представленных на рынке.

В частности, всего за 3,7 млн рублей можно купить жильё в строящемся доме в Оренбурге. Для сравнения, чтобы купить новенького «китайца» GAC GS8, к цене квартиры придётся добавить 100 тыс. рублей. В Ульяновске средняя стоимость квартиры — 5 млн рублей. Примерно в такую же цену сейчас предлагаются седаны Toyota Camry, ввезённые по параллельному импорту из Китая.

В Самаре купить квартиру в строящемся доме можно за 5,4 млн рублей. Это стоимость кроссовера Volkswagen Tiguan L с 2,0-литровым мотором мощностью 220 л. с. В Саратове недвижимость в среднем предлагается за 5,6 млн рублей. Альтернативой может послужить полноприводный Kia Sorento с 2,5-литровым мотором: у дилеров он стоит 5,5 млн.

Жители Екатеринбурга могут выбирать между недвижимостью за 7 млн или, к примеру, семиместным кроссовером Mazda CX-9: в топе модель предлагается за 6,98 млн рублей. Альтернативой может стать электрокар Tesla Model Y, предлагаемый за 7,25 млн. Для сравнения, стоимость квартиры комфорт-класса в новостройке в Набережных Челнах или Барнауле — 7,1 млн.

В Санкт-Петербурге, Омске и Иркутске недвижимость в среднем стоит 7,5 млн. Альтернативой квартире может послужить, к примеру, китайский кроссовер Avatr 11.

Квартира в Краснодаре и Красноярске в среднем оценивается в 7,8 млн рублей. За эту цену можно присмотреть гибрид Voyah Free в версии Long Range: цена такой машины — 7,89 млн рублей. По цене роскошного электрокара Voyah Passion (9,8 млн руб.) можно приобрести квартиру в Казани (9,5 млн руб.).

В Москве и Севастополе квартира стоит даже меньше, чем Porsche Macan (11,8 млн руб.) — 11,4 млн и 11,7 млн руб. соответственно. А вот за жильё в Новокузнецке придётся доплатить: квартира там стоит в среднем 12,2 млн рублей.

Ранее эксперты рассказали, что будет с ценами на автомобили в 2024 году. Машины дешеветь не будут, но и глобального роста цен тоже не ожидается.