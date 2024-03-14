МВД планирует исключить фильтрацию информации с комплексов фиксации нарушений

МВД желает получать достоверную и неотредактированную информацию с камер фиксации правонарушений. Такой вывод можно сделать из проекта постановления правительства, разработанного ведомством и выложенного для общественного обсуждения на портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru.

Напомним, что с 1 сентября вступают в силу поправки в закон об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, в которых устанавливаются новые требования к камерам фотовидеофиксации нарушений. Проект постановления для исполнения этих требований прописывает новый порядок передачи материалов с камер в ГИБДД. Дело в том, что камеры - это собственность владельцев дорог. А центры автоматизированной фотовидеофиксаций правонарушений (ЦАФАП) региональных органов МВД только получают с них информацию, на основании которой оформляют "письма счастья" автовладельцам. До сих пор порядок передачи такой информации не был установлен. С вступлением в силу нового закона он понадобится.

Главный и, наверное, самый спорный пункт документа, говорит о том, что передача информации с этих комплексов о фиксируемом событии осуществляется незамедлительно и безвозмездно в автоматическом режиме. Причем непосредственно в ведомственную информационную систему федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел без промежуточного серверного оборудования, имеющего возможность обрабатывать (накапливать, изменять либо удалять) указанную информацию.

Но до сих пор такая информация, конечно, поступала на серверы центров организации дорожного движения (ЦОДД), там она обрабатывалась оператором. Причем там же отсеивался "мусор". Например, нечитаемые номера, неправильно распознанные номера, фото и видео на которых не позволяет установить, а было ли нарушение правил. Потом эти данные передавались далее в ЦАФАП для вынесения постановления в отношении водителя. Инспектор их не просто подписывал своей электронной подписью, но и просматривал. Какие-то материалы также отсеивались в корзину.

Но согласно этому проекту вся информация с камер фиксации нарушений должна прямиком идти в полицейскую систему "Паутина". Эта система дает возможность отслеживать передвижение любого автомобиля по стране. Значит, всей обработкой этой информации будут заниматься непосредственно сотрудники ГИБДД на местах.

На дорогах стоят не только камеры фиксации нарушений, но и камеры для мониторинга дорожного движения. Последних новые требования не касаются. Однако в регионах информацию с камер фотовидеофиксации нарушений также используют для мониторинга дорожного движения. И эта информация позволяет властям решать проблемы с такой организацией. А именно убирать пробки там, где они возникают постоянно, и даже решать проблемы с аварийностью на опасных участках.

Так зачем же лишать владельцев этих комплексов такой возможности?

Как пояснил "РГ" эксперт по комплексам фотовидеофиксации Григорий Шухман, очевидно, что МВД хочет исключить любую фильтрацию информацию на пути от камер до ЦАФАП. Например, у нас запрещено движение грузовиков по МКАД в дневное время. Висят соответствующие знаки. Но ведь ездят. А информация об этом до ГИБДД не доходит. Есть машины с пропусками. И потому такие нарушения фильтруются раньше.

Что же касается мониторинга за дорожным движением, то, как считает Григорий Шухман, местные власти могут получать такую информацию из ГИБДД. Но обезличенную. Ведь им не нужны персональные данные автовладельца для управления транспортными потоками.

А что же будет с экспериментом на МКАД, который предусматривает оформление аварии без остановки на месте происшествия? Ведь сейчас всю информацию о ДТП страховщики получают именно с камер. А новое постановление четко прописывает запрет на передачу данных о зафиксированных событиях другим лицам. Правда, что это за другие лица, не разъясняется, но очевидно, что у страховщиков, а также у автовладельцев, попавших в ДТП и съехавших с опасной дороги, чтобы не попасть в более тяжелую аварию, могут возникнуть сложности.

По мнению Григория Шухмана, те камеры, которые установлены через два столба на МКАД, - для мониторинга, а не фиксации нарушений. С них штрафов не оформляют. А информацией с них городские власти могут распоряжаться по своему усмотрению. В том числе пересылать страховщикам для оформления аварий.

Комментарий

Как пояснили в ГК "Урбантех" (внедряет, обслуживает системы фотофиксации в ряде субъектов), постановление включает в себя множество пунктов и требований, ранее указанных в других нормативно-правовых документах и ГОСТ. К примеру, пункт 4 содержит требование о передаче информации с комплексов непосредственно в ВИС без промежуточного серверного оборудования. Но есть и Единая федеральная система МВД РФ "Паутина", в протоколе информационного взаимодействия с которой это требование уже содержится. Все данные с комплексов фотовидеофиксации поступают в "Паутину" напрямую.

К слову, наличие промежуточного серверного оборудования позволяло более сбалансированно распределять нагрузку на "Паутину". Данные, поступающие на промежуточный сервер, были защищены от каких-либо изменений и проникновений извне, передавались в "Паутину" без потерь и внесения изменений.

Комплексы фотовидеофиксации кроме распознавания потенциальных нарушений ПДД собирают данные о количестве проездов транспортных средств с привязкой ко времени суток и их параметрах. Это позволяет определять загруженность участков дорог и принимать меры для сокращения заторов и оптимизации движения. Исключение промежуточного сервера и дальнейший запрет на взаимодействие с "Паутиной" региональных транспортных властей ставит под угрозу возможность мониторинга и анализа ситуации на дорогах, а, по сути, и возможность применения комплексов как части интеллектуальных транспортных систем.