Как выглядела бы Hyundai без модной двухэтажной оптики

Вам не по душе современный тренд в автомобильном дизайне на двухэтажную оптику с узкими диодными ДХО и утопленными в передний бампер фарами? Вы не одиноки! Мы решили изобразить, как будут выглядеть самые популярные новинки без «лишнего» элемента в виде задранных к капоту ДХО. И начнем с Hyundai — одной из компаний, наиболее часто использующих этот приём.

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В современной модельной гамме Hyundai уже очень много автомобилей с двухъярусными фарами, и одним из первых является некогда популярный в России Hyundai Santa Fe четвёртого поколения. Его премьера состоялась в феврале 2018 года, мы же взяли для рендера рестайлинговую модель, которая появилась летом 2020 года. Кстати, Санта Фе пятой генерации на удивление стал исключением из правил, получив вполне традиционные по форме фары.

Ещё один кроссовер в этой подборке — флагманский Hyundai Palisade, который был впервые продемонстрирован в конце 2018 года. В апреле 2022-го паркетник получил весьма существенное обновление передней части, однако характерная оптика, растянутая во всю высоту передней части, сохранилась.

Одной из самых интересных новинок корейской компании последнего времени является седан Hyundai Sonata восьмого поколения , который изначально получил весьма своеобразный дизайн.

В ходе рестайлинга, проведённого год назад, автомобиль кардинально преобразился, и он получил светодиодную полоску во всю ширину передка. А как бы седан выглядел без неё?

В таком же стиле сделан ещё один флагман корейской компании, на этот раз легковой — седан Grandeur седьмого поколения. Его премьера состоялась чуть раньше Сонаты — в конце 2022 года.

Наконец, завершит подборку футуристичный минивэн Staria, который не мог избежать этого дизайнерского приёма. Премьера модели состоялась весной 2021 года, а в начале 2022-го мы провели тест-драйв новинки.

Предлагаем в комментариях поделиться идеями о том, какие ещё автомобили было бы интересно представить без двухэтажных фар.