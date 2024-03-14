Эксперт рассказал, что делать, если авто поцарапали на парковке

1. Выясняем: ДТП или нет?

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С точки зрения Федерального закона «О безопасности дорожного движения» ДТП – это «событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб».

Соответственно, если вашу припаркованную машину повредил проезжающий мимо автомобиль (или задел, паркуясь) – вызывайте ГИБДД. Произошло ДТП на парковке.

Если же ваш неподвижный автомобиль поцарапали открывающейся дверью стоящего рядом авто – звоните в полицию. Такой инцидент ДТП признан не будет, так как машины не двигались.

Скорее всего, случившееся будет квалифицировано как причинение ущерба имуществу (ст. 15 ГК РФ). Вызывайте полицию – искать

2. Обходимся без полиции

Европротокол можно оформить, если:

у обоих участников аварии есть полис ОСАГО;

в аварии участвовало не более двух автомобилей;

пострадали только машины.

Если повреждения получила инфраструктура (ограждение, мусорный бак, дерево) – вызывайте ГИБДД.

Лимит страхового возмещения при оформлении ДТП на бумажном бланке не превысит 100 тысяч рублей. Он может быть увеличен до 400 тысяч, если у вас нет разногласий и вы отправите электронный протокол с фотографиями повреждений через приложение.

3. Выполняем требования ПДД

Если виновник скрылся, а происшествие можно квалифицировать как ДТП, выполните требования п. 2.5 ПДД: включите аварийную сигнализацию и выставите аварийный знак на расстоянии минимум 15 м от автомобиля. С точки зрения закона ДТП с припаркованным авто ничем не отличается от столкновения двух машин.

4. Собираем доказательную базу

До приезда полиции сфотографируйте и снимите на видео полученные машиной повреждения.

Важно, чтобы на видео были зафиксированы дата, время и место происшествия (в кадр должен попасть номер дома, название улицы, соседние дома).

Найдите свидетелей (желательно попросить их сфотографироваться рядом с пострадавшим авто), запишите их контактные номера.

Посмотрите, где находятся ближайшие камеры наружного видеонаблюдения – их данные помогут восстановить картину происшествия.

Возможно, у кого-то из владельцев авто работал видеорегистратор. Чем больше свидетельств, тем выше шанс на возмещение ущерба.

Важно. Не пытайтесь догнать виновника!

В законе не прописано, что за оставление места ДТП наказывают только виновника аварии. Вас также могут лишить прав на срок от 1 года до 1,5 лет по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ.

5. Сообщаем все про ДТП

Полицейские составят протокол осмотра места происшествия, укажут видимые повреждения автомобиля. Также сотрудники ГИБДД инициируют поиск уехавшего водителя.

Узнайте, в какое ГИБДД передают ваше дело – туда можно будет приехать позже, чтобы написать дополнительное пояснение (если найдутся свидетели или появятся новые подробности о происшествии).

6. Звоним в страховую

Если у вас есть каско, можно звонить сразу после получения справки от ГИБДД – этого документа достаточно для возмещения ущерба. Правда, если ваше авто было припарковано с нарушением ПДД, в выплате могут отказать.

Если каско нет, ремонт оплатят, только когда (и если) виновник будет найден – ведь для возмещения ущерба нужны данные его полиса ОСАГО.

Когда можно будет получить выплату?

Если водителя нашли, и оказалось, что у него есть полис ОСАГО и он признает свою вину, документы для страховой вы получите быстро.

Если же виновник будет отпираться, придется идти в суд. Получить все документы для страховой вы сможете только после того, как суд признает второго водителя виновником аварии. Рассмотрение дела в суде может растянуться на месяцы.

Еще сложнее будет получить выплату, если у виновника нет действующего полиса ОСАГО. После того как вина этого водителя будет установлена в суде, вам придется подавать еще один иск – о возмещении нанесенного вашему имуществу вреда.

Если виновник найден не будет, выплаты по ОСАГО вы получить не сможете.