ЦБ рассказал, почему иномарки почти не дорожают

В отчёте ЦБ РФ рассмотрена ситуация на рынке легковых автомобилей, где среди прочих затронут вопрос о ценах на них.

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В докладе "Региональная экономика" отмечается, что наблюдающийся в начале года рост цен, особенно на отечественные авто, обусловлен высоким спросом при сохранении высоких издержек, обусловленных в свою очередь не полной санкционной устойчивости и проблемами с кадрами в отрасли.

По данным Центробанка, в январе 2024 года годовой прирост потребительских цен на новые легковые автомобили составил 12%, из них отечественные легковые автомобили подорожали на 18%.

Цена на новые импортные авто выросла меньше - на 4,4%. "Сдерживающее влияние на рост цен на зарубежные автомобили оказали укрепление рубля в конце 2023 года и значительные складские запасы автомобилей, преимущественно китайских марок", - говорится в отчёте.

Отметим, что на складах дилеров новые автомобили не совсем новые в полном смысле: всё ещё распродаются машины 2023 года выпуска. Этих запасов, прогнозируют эксперты, хватит на два-три месяца, но уже к концу марта рекордные щедрые предложения от дилеров закончатся.