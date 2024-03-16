Какие автомобили можно купить по цене среднего смартфона

В России подержанный автомобиль можно купить даже за 20 тысяч рублей. Редакция журнала 110KM.RU изучила популярные классифайды, чтобы выяснить, какой автомобиль реально приобрести, располагая минимальным бюджетом. Например, «Оку» 1997 года, пробежавшую 50 000 километров, отдают за 20 000 рублей. Правда, у неё отсутствуют фары, задние фонари и решетка радиатора, разбито лобовое стекло разбито, а на капоте имеются потёки неизвестного вещества.

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За 24 000 продаётся Ford Escort 1982 года выпуска, как говорят перекупщики, «в родне». Последние 23 года машина стоит без движения после ДТП. Машина полностью комплектная и с документами. В придачу идут двигатель, коробка передач, тормозные диски и много другое.

В Тюменской области продают Lada 2105. За свою 20-летнюю жизнь седан проехал 200 000 километров. Кузов подгнил, двигатель дымит, а прежний хозяин «пятёрки» умер, так что переоформление будет трудным. С другой стороны, на что было надеяться за 25 000 рублей?

Более оптимистичным вариантом можно считать вазовскую «шестёрку» 1993 года выпуска из северной столицы за 27 000 рублей. У него переваренные полы, хороший мотор, но на учёте машина не стоит. Единственная серьёзная проблема, о которой упоминает продавец, это... отсутствие тормозов.

И продолжая тему. Не секрет, что новые «Лады» уступают подержанным и по уровню оснащения, и по разнообразию расцветок, и по разнообразию кузовов. А потому неудивительно, что некоторые россияне отнюдь не из экономии подбирают варианты на вторичном рынке.