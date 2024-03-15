АвтоВАЗ рассказал, как надо обслуживать вариатор Lada Vesta

Специалисты утверждают: главный секрет долголетия CVT — это своевременная замена специального масла, а также проогрев агрегата перед началом движения. Однакое многие автопроизводители заявляют трансмиссии необслуживаемыми, а потому считают замену «трансмиссионки» необязательной.

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АвтоВАЗ считает, что при пробеге 30 000 километров владельцу вариаторной «Весты» нужно обязательно заменить масло — это 7,2 литра жидкости, которая рассчитанна на эксплуатацию при температуре до -40°С. Кроме того, потребуется замена фильтра тонкой очистки. После этого масляный сервис не потребуется никогда.

Сама «трансмиссионка» — это SHB CVTF WCF-1 китайского производства. Его аналог выпускает российский «Лукойл», но инженеры автогиганта уверяют, что дилеры будут заливать только оригинальный состав. Сколько будет стоить услуга, не уточняется — это клиентам сообщат дилеры.

Интересно, что Lada не стала вводить дополнительную гарантию на трансмиссию, как это иногда делают некоторые марки. Гарантийные обязательства растронаяются на весь автомобиль, включая вариатор, — это 3 года эксплуатации или 100 000 километров пробега.

Напомним: АвтоВАЗ начал продажи Lada Vesta, оборудованных вариатором. Как выяснила редакция Quto, в Тольятти выбрали агрегат марки WLY. Это бесступенчатая трансмиссия CVT18, которая конструктивно напоминает Jatco JF015E — такие ранее ставились на автомобили Lada.