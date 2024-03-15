6 удивительных фактов из истории Toyota

Помимо репутации производителя надёжных и эффективных автомобилей, Toyota зарекомендовала себя как лидер и первопроходец множества технологических инноваций. Японская компания выпускает не только полноприводные Camry и экономичные Prius, но и спортивные автомобили, «вечные» пикапы. Toyota славится своим прагматичным подходом и точно знает секрет, как завоевать сердца автомобилистов. Путь компании наполнен интересными событиями. В этой подборке собраны несколько фактов, которые иллюстрируют, как Toyota удалось завоевать уважение и популярность во всём мире.

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Тойота — это целый город

Для создания автомобиля не нужен целый город, но Toyota сделала это буквально. В префектуре Айти раньше располагался город Коромо. Долгое время он был известен своим шёлковым производством, пока к 1900-м годам оно не сократилось. Это заставило Киичиро Тойоду искать альтернативные варианты производства. В итоге в 1938 году на том же месте был открыт первый автомобильный завод. Два десятилетия спустя, Toyota стала настолько важной частью промышленности и экономики района, что в 1959 году город переименовали в Тойоту.

Toyota City — свидетельство приверженности бренда к устойчивому городскому развитию. Город объединяет в себе промышленные предприятия и зелёные насаждения, что способствует гармоничному сосуществованию природы и производства.

Сейчас в Тойоте расположены шесть производственных предприятий, штаб-квартира компании и множество музеев. Toyota построила в городе множество общественных пространств. Производитель разрабатывает решения в области городского планирования, энергоэффективности и вовлечения населения в жизнь города.

5 самых способных внедорожников Toyota

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Логотип Toyota имеет скрытое значение

Нынешний логотип компании появился в 1990 году, впервые он был замечен на роскошной модели Celsior. На создание лого ушло шесть лет! Toyota хотела, чтобы фирменный значок был узнаваем даже на расстоянии и выделялся среди других автомобильных лого.

Азиатские марки часто вкладывают особый смысл в свои названия или брендинг. Два перпендикулярных овала внутри большого овала представляют собой сердце клиента и сердце компании. Они наложены друг на друга и символизируют взаимовыгодные отношения и доверие друг к другу, — объясняют представители компании. Все элементы вместе образуют букву Т.

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RAV4 — самый быстрый автомобиль в модельной линейке Toyota

В конце 2010-х годов было время, когда RAV4 был одним из самых быстрых автомобилей Toyota. Это стало возможным благодаря 3,5-литровому двигателю V6, который производил 269 л.c. Они передавались через пятиступенчатый «автомат» на все четыре колеса. Эта комбинация позволяла разгоняться до «сотни» за 6,4 секунды. С этим временем могла сравниться только Camry с двигателем V6.

Автомобиль быстро стал известен как хот-род с местом для растущей семьи. Этот сомнительный рекорд продержался до 2013 года, когда от V6 отказались в пользу четырёхцилиндрового силового агрегата.

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Toyota 200GT — самый дорогой автомобиль из Японии

Модель 2000GT считается одним из самых привлекательных спортивных автомобилей японского производства. Стоил он соответственно своему статусу. Однако звучит дико, что именно 2000GT претендует на звание самого дорогого из когда-либо проданных японского автомобиля. Особенно в мире, где существуют Nissan GTR R34 и Honda NSX.

В 2022 году экземпляр 2000GT был продан за 2,53 млн долларов. Это был первый в истории автомобиль с номером шасси MF10-10001. Компания Shelby American подготовила его для участия в гонках SCCA C-Production. Спорткар получил доработку 148-сильной 2,0-литровой рядной шестёрки до 207 лошадей, заниженную подвеску, новые ливреи и гоночные шины. После гонок он оставался в США, пока не был продан на аукционе.

Возможно, это самый важный японский автомобиль, поскольку он продемонстрировал, на что способна Toyota и вся японская автомобильная промышленность.

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Автомобиль Toyota Tacoma проехал 2,6 млн км

Модель Tacoma принадлежала владельцу с 2007 года. Владелец использовал свою синюю Tacoma с передним приводом для доставки лекарств больным раком по Северной Каролине и Вирджинии. За день пикап проезжал по 800 км — более 160 тыс. км за год. В конце 2023 года автомобиль был отправлен на пенсию с пробегом 2 615 184 км.

В течение всего срока службы пикап проходил плановое техническое обслуживание. За это время он сменил двигатель на пробеге 1,4 млн км и трансмиссию на 2 млн км.

Модель Tacoma обрела свой дом в выставочном зале Fred Anderson Toyota — там же она и была куплена в 2007 году.

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Toyota выиграла гонку в Ле-Мане 5 раз подряд

До 2018 года Toyota участвовала в знаменитой гонке 19 раз и несколько раз была близка ко второму месту. Одно из самых больших разочарований произошло в 2016 году, когда, лидируя в гонке на 23-м часу, автомобиль Toyota № 5 потерпел сокрушительное поражение.

Всего два года спустя команда одержала первую победу. Тогда за рулём сидел Фернандо Алонсо, но и эта, и последующие победы воспринимаются как горькая сладость из-за отсутствия конкурентов. В те годы было довольно много конкурентов в LMP1 и LMP2, но ни один из них не имел заводской поддержки, поскольку Porsche и Audi ушли из команды после 2017 года.

Наличие поддержки производителя даёт проекту гораздо больше, поэтому не совсем удивительно, что в те годы Toyota подавила своих менее крупных конкурентов. Ferrari вернулась в гонку только в 2023 году, сразу же заняла призовое место и выиграла свою первую за 58 лет гонку 24 часа Ле-Мана, бросив тень на усилия Toyota.