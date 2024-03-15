Разбираемся, что такое xDrive от BMW

xDrive — это маркетинговый термин, обозначающий систему полного привода BMW. Она доступна на различных моделях с 2003 года, до этого система полного привода тоже использовалась на немецких автомобилях, но называлась она по-другому. Первыми машинами, получившими значок xDrive, были BMW X5 второго поколения и BMW X3 первого поколения. С тех пор система была адаптирована и для других моделей. Так что же такого уникального в системе полного привода xDrive?

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Как работает система BMW xDrive

Система BMW работает по тому же принципу, что и любая другая система полного привода. Есть два вида: постоянный полный привод и подключаемый.

При постоянном AWD обе оси непрерывно получают мощность с фиксированным или переменным распределением, в зависимости от того, насколько продвинута система. В некоторых автомобилях водитель может даже зафиксировать разделение в соотношении 50:50.

Подключаемый AWD более распространён из-за лучшей топливной экономичности. В этом случае автомобиль оснащён несколькими датчиками и дифференциалом с электронным приводом пакета сцепления. При обнаружении проскальзывания колёс на ведущей оси подключается другая ось. Ведущая ось зависит от автомобиля. Так, BMW 2 Серии Gran Coupe — переднеприводный, так как создан на платформе Mini.

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Преимущества системы xDrive

Основное достоинство xDrive заключается в улучшении сцепления с дорогой в неблагоприятных условиях, например, на мокрых и скользких поверхностях, на бездорожье. Однако положительные качества системы не ограничиваются только этим.

Распределение мощности и дополнительная тяга. Система постоянно отслеживает скорость вращения каждого колёса и другие данные: нажатие на педаль газа, угол поворота руля, усилие торможения. И в соответствии с этим перенаправляет мощность на переднюю и заднюю оси. По умолчанию используется соотношение 40:60 со смещением назад. В зависимости от того, какие колёса получают наибольшее сцепление с дорогой, на одну ось может быть направлено до 100 % мощности.

Эффективное управление. Система xDrive помогает стабилизировать автомобиль и предотвратить аварии при движении на высоких скоростях, например, на гоночной трассе. В этом случае главная задача системы та же — добиться максимально возможного сцепления с дорогой, но несколько иным способом. При прохождении поворотов на высоких скоростях система постоянно адаптирует распределение мощности в соответствии с несколькими данными, полученными от датчиков автомобиля. Во многих моделях BMW система xDrive может быть настроена таким образом, чтобы баланс мощности был немного смещён в пользу задних колёс, что позволяет воссоздать динамику заднего привода, которой славятся высокопроизводительные BMW, без ущерба для безопасности и устойчивости. Эти модели оснащены системой Dynamic Performance Control — модернизированной версией xDrive, которая может распределять крутящий момент между осями и двумя колёсами на задней оси.

Манёвренность. При попытке въехать в узкое пространство система полностью размыкает центральную муфту, чтобы колёса не боролись с труднодоступной поверхностью, позволяя легко маневрировать автомобилем на очень низкой скорости.

Экономия топлива. BMW позаботился о том, чтобы система xDrive была максимально эффективной, чтобы свести к минимуму потери и эксплуатационные расходы. Система не будет распределять на оси больше мощности, чем может быть передано на дорогу. Кроме того, она легче, чем большинство систем AWD, что тоже немного помогает.

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Различия между xDrive на разных моделях

Большинство автомобилей BMW оснащаются системой xDrive в стандартной комплектации, иногда она доступна в качестве опции. Однако поведение системы может отличаться в зависимости от модели.

В одних автомобилях распределение мощности направлено на передние колёса, в других — на задние. Все модели BMW с передним приводом построены на платформе Mini. Это означает, что в обычных условиях мощность направляется на передние колёса, а не на задние. Если система обнаруживает, что передние колёса пробуксовывают и им требуется дополнительная помощь, подключается задняя ось. Речь идёт о моделях 1 Series, 2 Series Gran Coupe, X1 и X2.

Большинство моделей BMW получают приоритетный задний привод. В нормальных условиях автомобили распределяют больше мощности на задние колёса. Это относится к моделям 3, 4, 5, 6, 7, 8 Серии, а также к X3, X4, X5, X6 и X7.

Кроме того, технология xDrive используется в автомобилях M, которые ориентированы на производительность и сохранение квинтэссенции характера спортивного автомобиля. M xDrive смещает фокус на задний привод и одновременно с этим обеспечивает преимущества системы AWD. Система M xDrive доступна на моделях BMW M3, M4, M5 и M8. В этих моделях нет стандартного распределения крутящего момента, так как мощность постоянно переключается для обеспечения наибольшего сцепления с дорогой. Однако можно настроить систему с помощью режимов движения. В режиме 4WD Sport система позволит задним колесам немного проскальзывать, прежде чем передавать мощность на передние. Новые модели M получили режим 2WD, который позволяет водителю полностью отключить переднюю ось, передавая 100% мощности на заднюю.

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Как работает xDrive на электромобилях

Не все электромобили BMW получили двухмоторную систему. Модели, оснащённые только передним или только задним электромотором, получают маркировку eDrive. Двухмоторные называются xDrive. BMW i5 eDrive40 оснащён одним задним мотором, а M60 xDrive получил двухмоторную установку мощностью 590 л.с.

Передние и задние моторы не всегда одинаковые. BMW i4 Gran Coupe M50 получил сзади 355-сильный электромотор и менее мощный 255-сильный мотор спереди.

Главное отличие между ICE xDrive и EV xDrive заключается в том, что оба двигателя не имеют механической связи. Обе трансмиссии полностью контролируются компьютером автомобиля. Он может сообщить заднему мотору, что ему требуется 100% мощности, в то время как передний должен принести только 20%. Благодаря этому, когда оба мотора работают на полную мощность, автомобиль получает эффективное разделение 100:100, обеспечивая электромобилям мгновенное ускорение.