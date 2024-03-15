Российский авторынок наводнили контрафактные запчасти

Контрафактные детали — это детали в упаковке от официального концерна, например Mercedes или BMW, но не имеющие к отношения к этим брендам. За последние два года в связи с подорожанием автомобилей выросло в цене и их обслуживание. Желая сэкономить, клиенты идут на «Авито» или маркетплейсы, где продаются вроде бы те же запчасти, но со скидкой 25%, 50% и даже 75%.

Как сообщает портал Drive2.ru со ссылкой на крупную сеть автосервисов, 100% запчастей, которые самостоятельно приобретали их клиенты для установки на автомобиль, оказались подделками, купленными на маркетплейсах. Отсюда вывод: дешевые расходники — тревожный сигнал. Причем, как рассказали Business FM автоэксперты, подделки могут быть повсюду.

На фоне ухода из России официальных поставщиков брендированных запчастей и материалов, отсутствия контроля за качеством поставленного, проблем с оплатой и логистикой и разрешения на параллельный импорт автотоваров всем желающим (у одного только масла Shell вместо одного официального поставщика сегодня более 100 независимых), автосервисы ищут товары по всем складам и продавцам. А учитывая, что в Россию едут детали, предназначенные для рынка других стран, их упаковка, шрифты и голограммы, по которым вроде бы принято определять подлинность, могут отличаться. Так что даже опытные специалисты в крупных автоцентрах не всегда могут определить, оригинал ли перед ними, указывает автоэксперт Алексей Кованов:

Алексей Кованов,автоэксперт: «Сейчас в Россию массово хлынули поддельные цепи ГРМ — та деталь, благодаря которой работает двигатель. Если она оборвется, случится непоправимое. Пока отличить поддельную цепь от оригинала можно только по одному признаку — по отсутствию смазки, все остальное идентично: и маркировки, и качество стали, и упаковки. В Россию сейчас хлынули поддельные катушки зажигания, уже зафиксированы случаи пожаров. Когда поддельные катушки зажигания начинали гореть, это было грандиознейшей проблемой, которая могла подорвать доверие вообще ко всей индустрии — и к поставщикам запчастей, и к работе автосервисов. Те автосервисы, у которых большой поток автомобилей, и те автомагазины, которые дорожат своей репутацией, занимаются тем, что хранят все упаковки от оригинальных запчастей — пакетики, коробочки, наклеечки, плюс ко всему еще просят клиентов привозить старые оригинальные запчасти, чтобы иметь возможность сравнивать оригинал с неоригиналом».

Даже специалисты по закупкам официальных дилеров ушедших брендов иногда вынуждены заказывать детали у неизвестных поставщиков, продолжает эксперт. Те закупаются в Арабских Эмиратах или в Китае через фирмы-прокладки, которым не страшны санкции. Когда именно подменяют оригинал, не понять. Но в Россию приезжает партия контрафакта.

Впрочем, многое подделывают отечественные умельцы, признает владелец независимой станции техобслуживания BMW-ice Иван Холодков. А что не могут, заказывают за копейки на AliExpress.

Иван Холодков, владелец независимой станции техобслуживания BMW-ice: «Подделывают запчасти, в основном связанные с техническим обслуживанием: жидкости, масла, фильтры, тормозные колодки. Второе по массовости — это детали двигателя, сменные и легкосменные, такие как клапанные крышки, приводные ремни. Клиенты очень часто приходят, сами приносят такие запасные части, и по внешним признакам мы определяем, что это контрафакт. Некоторые наши клиенты сдавали поддельные масла на экспертизу, и, как правило, экспертиза показывала, что это не оригинальное моторное масло, а это российская пустышка, база с очень мощным дешевым моющим пакетом присадок. Приобретаются эти товары в основном на «Авито». Признаться, ко мне приходят различные торговые представители, которые предлагают подобные вещи. Отдельные запасные части сейчас предлагают массово. Есть два фактора. Первый: клиенты не готовы больше расходовать на автомобиль. Вторая причина — отсутствие какого-то контроля со стороны государства».

Покупать неоригинал сегодня тоже рискованно, отмечает замдиректора по продаже автозапчастей сети магазинов Auto3N Алексей Черненко:

Алексей Черненко, замдиректора по продаже автозапчастей сети магазинов Auto3N: «Пиратские технологии ушли далеко вперед — зачастую очень тяжело отличить контрафакт от оригинальных запчастей. Это, кстати, касается не только запчастей от производителей Toyota, BMW или Volkswagen. Это вообще касается любого бренда, любой марки, производителя автозапчастей. Известные производители автозапчастей Mahle, Van тоже, к сожалению, подвержены нападкам со стороны пиратов».

Совет автовладельцам: выбирать автосервис, который дает длительную гарантию как на работы, так и на расходники. И не покупать на маркетплейсах.