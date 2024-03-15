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Лед особого назначения. Как каток ВДНХ стал ареной для гонок

Абсолютный сюрреализм: маленькие гоночные машины грызут шипованными колёсами подсвеченный сотнями гирлянд лёд в окружении авиалайнера Як-42, истребителя Су-27 и вертолёта Ми-8. Пилоты проезжают в управляемом заносе трассу, проложенную вокруг смотрящей в небо ракеты-носителя «Восток», и вся эта дрифт-карусель вращается безостановочно два часа. Просто каток одного из главных парков страны на один день превратили в ледовую гоночную арену — ничего подобного по формату и атмосфере в мире, пожалуй, не проводилось. Я стал одним из счастливчиков, получивших приглашение на уникальное мероприятие.

Лед особого назначения. Как каток ВДНХ стал ареной для гонок
© Motor.ru

Гонка под названием «Спортивная Россия, Лед особого назначения» обладала статусом показательной. Это в первую очередь означает, что процесс в ней намного важнее результата. Главная цель — получить удовольствие и показать высокий уровень гоночной культуры и навыки управления техникой. Всё это устроено для того, чтобы через красоту действа сделать автоспорт популярнее и ближе к аудитории. И продемонстрировать, что безопасное и зрелищное проведение гонок возможно даже на столь необычных временных городских трассах.

© MIKS Karting
© Дмитрий Ласьков

Несмотря на дружеский формат, команды всё равно жаждали кубков. Ведь организаторы пригласили известных российских гонщиков из различных дисциплин автоспорта и людей, которые развивают гонки в нашей стране. А также представителей автомобильной прессы и ребят из проекта «Картинг без границ», позволяющего участвовать в гонках людям с ограниченными возможностями — всего получилось 13 команд. Поскольку большая часть участников состояла из пилотов топ-уровня, борьба за победу предстояла серьёзная.

© Дмитрий Ласьков
© Дмитрий Ласьков
© MIKS Karting

Среди гонщиков были замечены формульные пилоты Виталий Петров и Виктор Маслов, кольцевики Владимир Атоев, Захар Слуцкий и Виталий Ларионов, быстрые картингисты Денис и Роман Мавлановы, а также Иван Екельчик и Джон Багдасаров, владелец дрифт-серии RDS Дмитрий Добровольский, мастер ралли-рейдов Айрат Мардеев из команды «КАМАЗ-мастер», заслуженный гонщик и автоэнтузиаст Алексей Васильев и другие известные в мире российского автоспорта имена.

В 2015 году я уже участвовал в подобной гонке, которая была также организована картинг-клубом MIKS на этом же катке ВДНХ. Но проходила она не в столь нарядном формате, а в виде пробного междусобойчика — отчёт об этом можно почитать здесь. В те годы я активно выступал в прокатном картинге, и был приятно удивлён тому факту, что многие более быстрые, чем я пилоты, на льду теряли своё преимущество в темпе. Непривычное покрытие уравнивало многих топов с середняками, и на что-то подобное я рассчитывал и сейчас.

© Михаил Конончук
© MIKS Karting
© Михаил Воскресенский, фотохост-агентство РИА Новости

Но уже в тренировке стало понятно: общий уровень подготовки гонщиков здорово вырос за эти 9 лет, и лёгкой борьбы уже не будет. Тогда я взял в квалификации четвёртое место, а сейчас в одинаково высоком темпе ехали два десятка пилотов (в том числе все члены нашей медиа-команды «Пресс-карты»), а ещё несколько человек были стабильно быстрее всех. Тем не менее, Владимир Мельников (представляет одноимённый Youtube-канал и газету Авторевю) добыл нам второе место в квалификации, позволившее ему не участвовать в разборках и завалах, неизбежных на первых кругах.

© Пресс-служба ВДНХ
© MIKS Karting

Читателю вряд ли будут интересны все перипетии борьбы на трассе, поэтому лучше раскажу об ощущениях за рулём. Два часа на четверых пилотов в команде — это четыре стинта (так называются гоночные отрезки-сессии) в среднем по 30 минут. За это время критически важно: не замёрзнуть; не ошибиться и не застрять в целине на обочине траектории; ехать стабильно быстро; не нахватать штрафов за соблюдение границ трассы, контактную борьбу и чтение флагов; вовремя и чётко смениться. Ошибка на любом этапе — давай, до свидания, потому что за спиной всегда есть соперник, который только этого и ожидает.

© MIKS Karting
© MIKS Karting
© MIKS Karting
© Пресс-служба ВДНХ
© Пресс-служба ВДНХ

Найти хорошую скорость в этих условиях непросто, но вполне по силам опытным гонщикам. Три четверти дистанции карт едет в скольжении, перекладываясь из стороны в сторону и меняя угол заноса. Тормоза почти не нужны, потому что шипованная шина отлично замедляет машину в боковом скольжении.

Основная задача пилота — точно рассчитать фазы «постановки», прохождения апекса (важно не жадничать со скоростью, иначе потери будут огромные) и скорейшего распрямления на выходе для разгона. Сложность в том, что повороты сильно отличаются по конфигурации, а покрытие трассы неоднородное: где-то лёд более скользкий, а где-то есть колея или кочка.

© Пресс-служба ВДНХ
© Пресс-служба ВДНХ
© Пресс-служба ВДНХ
© Пресс-служба ВДНХ
© MIKS Karting
© MIKS Karting
© MIKS Karting
© MIKS Karting
© MIKS Karting

Дополнительное усложнение состоит в том, что работа с машиной и трассой происходит в условиях обороны позиций от одних соперников и атаки других. Но даже в такой суете в какой-то момент входишь в ритм и начинаешь на автомате штамповать круг за кругом чётко и быстро, насколько позволяет автомобиль (ибо абсолютно «ровной» техники нет ни в одном картинг-клубе). Когда наконец вышел на этот темп, важно просто поддерживать концентрацию внимания и не совершать ошибок.

Но мы совершали, и несколько штрафов плюс один вылет в сочетании с (судя по всему) запутавшейся в собственных данных телеметрией спустили нас с четвёртой-пятой на девятую строчку. Немного обидно, но в показательных гонках считается моветоном оспаривать после финиша результаты — праздники устраивают для удовольствия, а не выяснения отношений. Тем более, что на высшую ступень пьедестала мы всё равно не претендовали. Главное, что удовольствие получено, навык прокачан, а темп откалиброван по лучшим из лучших.

© MIKS Karting
© MIKS Karting

Зимний прокатный картинг — явление не слишком распространённое, но востребованное в узком кругу энтузиастов. Для обывателей он сложнее летнего из-за больших шансов допустить ошибку и простоять часть заезда в ожидании помощи, а также вызванного холодом дискомфорта.

Чтобы не мёрзнуть, надо использовать снегоходную или горнолыжную экипировку, а особенно следует утеплить пальцы на всех конечностях. Шлем — либо мотокроссовый с маской, либо автомобильный-мотоциклетный, но с обязательной обработкой визора жидкостью-антифогом.

© Пресс-служба ВДНХ
© Пресс-служба ВДНХ
© Пресс-служба ВДНХ
© MIKS Karting
© MIKS Karting

А чтобы не прилипать в брустверы и хорошо проводить время на любой трассе — надо больше тренироваться в максимально разнообразных условиях. В дождь и снег; по асфальту, грунту и льду; с соперниками и против секундомера; на картах и «кузовах»; на спортивной и прокатной технике.

У большинства участников гонки «Лёд особого назначения» есть как раз такой обширный автоспортивный опыт, и именно он помог им быстро адаптироваться к необычной трассе и технике. Красивая борьба на красивой трассе — это было действительно легендарно. Хочется верить, что такой формат ледовых соревнований на ВДНХ станет, наконец, регулярным.

Автоэксперт
Дмитрий Добровольский
Айрат Мардеев
Владимир Атоев
Виктор Маслов
Виталий Петров
Алексей Васильев
Владимир Мельников
ВДНХ