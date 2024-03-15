Лед особого назначения. Как каток ВДНХ стал ареной для гонок

Абсолютный сюрреализм: маленькие гоночные машины грызут шипованными колёсами подсвеченный сотнями гирлянд лёд в окружении авиалайнера Як-42, истребителя Су-27 и вертолёта Ми-8. Пилоты проезжают в управляемом заносе трассу, проложенную вокруг смотрящей в небо ракеты-носителя «Восток», и вся эта дрифт-карусель вращается безостановочно два часа. Просто каток одного из главных парков страны на один день превратили в ледовую гоночную арену — ничего подобного по формату и атмосфере в мире, пожалуй, не проводилось. Я стал одним из счастливчиков, получивших приглашение на уникальное мероприятие.

© Motor.ru

Гонка под названием «Спортивная Россия, Лед особого назначения» обладала статусом показательной. Это в первую очередь означает, что процесс в ней намного важнее результата. Главная цель — получить удовольствие и показать высокий уровень гоночной культуры и навыки управления техникой. Всё это устроено для того, чтобы через красоту действа сделать автоспорт популярнее и ближе к аудитории. И продемонстрировать, что безопасное и зрелищное проведение гонок возможно даже на столь необычных временных городских трассах.

© MIKS Karting

© Дмитрий Ласьков

Несмотря на дружеский формат, команды всё равно жаждали кубков. Ведь организаторы пригласили известных российских гонщиков из различных дисциплин автоспорта и людей, которые развивают гонки в нашей стране. А также представителей автомобильной прессы и ребят из проекта «Картинг без границ», позволяющего участвовать в гонках людям с ограниченными возможностями — всего получилось 13 команд. Поскольку большая часть участников состояла из пилотов топ-уровня, борьба за победу предстояла серьёзная.

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© MIKS Karting

Среди гонщиков были замечены формульные пилоты Виталий Петров и Виктор Маслов, кольцевики Владимир Атоев, Захар Слуцкий и Виталий Ларионов, быстрые картингисты Денис и Роман Мавлановы, а также Иван Екельчик и Джон Багдасаров, владелец дрифт-серии RDS Дмитрий Добровольский, мастер ралли-рейдов Айрат Мардеев из команды «КАМАЗ-мастер», заслуженный гонщик и автоэнтузиаст Алексей Васильев и другие известные в мире российского автоспорта имена.

В 2015 году я уже участвовал в подобной гонке, которая была также организована картинг-клубом MIKS на этом же катке ВДНХ. Но проходила она не в столь нарядном формате, а в виде пробного междусобойчика — отчёт об этом можно почитать здесь. В те годы я активно выступал в прокатном картинге, и был приятно удивлён тому факту, что многие более быстрые, чем я пилоты, на льду теряли своё преимущество в темпе. Непривычное покрытие уравнивало многих топов с середняками, и на что-то подобное я рассчитывал и сейчас.

© Михаил Конончук

© MIKS Karting

© Михаил Воскресенский, фотохост-агентство РИА Новости

Но уже в тренировке стало понятно: общий уровень подготовки гонщиков здорово вырос за эти 9 лет, и лёгкой борьбы уже не будет. Тогда я взял в квалификации четвёртое место, а сейчас в одинаково высоком темпе ехали два десятка пилотов (в том числе все члены нашей медиа-команды «Пресс-карты»), а ещё несколько человек были стабильно быстрее всех. Тем не менее, Владимир Мельников (представляет одноимённый Youtube-канал и газету Авторевю) добыл нам второе место в квалификации, позволившее ему не участвовать в разборках и завалах, неизбежных на первых кругах.

© Пресс-служба ВДНХ

© MIKS Karting

Читателю вряд ли будут интересны все перипетии борьбы на трассе, поэтому лучше раскажу об ощущениях за рулём. Два часа на четверых пилотов в команде — это четыре стинта (так называются гоночные отрезки-сессии) в среднем по 30 минут. За это время критически важно: не замёрзнуть; не ошибиться и не застрять в целине на обочине траектории; ехать стабильно быстро; не нахватать штрафов за соблюдение границ трассы, контактную борьбу и чтение флагов; вовремя и чётко смениться. Ошибка на любом этапе — давай, до свидания, потому что за спиной всегда есть соперник, который только этого и ожидает.

© MIKS Karting

© MIKS Karting

© MIKS Karting

© Пресс-служба ВДНХ

© Пресс-служба ВДНХ

Найти хорошую скорость в этих условиях непросто, но вполне по силам опытным гонщикам. Три четверти дистанции карт едет в скольжении, перекладываясь из стороны в сторону и меняя угол заноса. Тормоза почти не нужны, потому что шипованная шина отлично замедляет машину в боковом скольжении.

Основная задача пилота — точно рассчитать фазы «постановки», прохождения апекса (важно не жадничать со скоростью, иначе потери будут огромные) и скорейшего распрямления на выходе для разгона. Сложность в том, что повороты сильно отличаются по конфигурации, а покрытие трассы неоднородное: где-то лёд более скользкий, а где-то есть колея или кочка.

© Пресс-служба ВДНХ

© Пресс-служба ВДНХ

© Пресс-служба ВДНХ

© Пресс-служба ВДНХ

© MIKS Karting

© MIKS Karting

© MIKS Karting

© MIKS Karting

© MIKS Karting

Дополнительное усложнение состоит в том, что работа с машиной и трассой происходит в условиях обороны позиций от одних соперников и атаки других. Но даже в такой суете в какой-то момент входишь в ритм и начинаешь на автомате штамповать круг за кругом чётко и быстро, насколько позволяет автомобиль (ибо абсолютно «ровной» техники нет ни в одном картинг-клубе). Когда наконец вышел на этот темп, важно просто поддерживать концентрацию внимания и не совершать ошибок.

Но мы совершали, и несколько штрафов плюс один вылет в сочетании с (судя по всему) запутавшейся в собственных данных телеметрией спустили нас с четвёртой-пятой на девятую строчку. Немного обидно, но в показательных гонках считается моветоном оспаривать после финиша результаты — праздники устраивают для удовольствия, а не выяснения отношений. Тем более, что на высшую ступень пьедестала мы всё равно не претендовали. Главное, что удовольствие получено, навык прокачан, а темп откалиброван по лучшим из лучших.

© MIKS Karting

© MIKS Karting

Зимний прокатный картинг — явление не слишком распространённое, но востребованное в узком кругу энтузиастов. Для обывателей он сложнее летнего из-за больших шансов допустить ошибку и простоять часть заезда в ожидании помощи, а также вызванного холодом дискомфорта.

Чтобы не мёрзнуть, надо использовать снегоходную или горнолыжную экипировку, а особенно следует утеплить пальцы на всех конечностях. Шлем — либо мотокроссовый с маской, либо автомобильный-мотоциклетный, но с обязательной обработкой визора жидкостью-антифогом.

© Пресс-служба ВДНХ

© Пресс-служба ВДНХ

© Пресс-служба ВДНХ

© MIKS Karting

© MIKS Karting

А чтобы не прилипать в брустверы и хорошо проводить время на любой трассе — надо больше тренироваться в максимально разнообразных условиях. В дождь и снег; по асфальту, грунту и льду; с соперниками и против секундомера; на картах и «кузовах»; на спортивной и прокатной технике.

У большинства участников гонки «Лёд особого назначения» есть как раз такой обширный автоспортивный опыт, и именно он помог им быстро адаптироваться к необычной трассе и технике. Красивая борьба на красивой трассе — это было действительно легендарно. Хочется верить, что такой формат ледовых соревнований на ВДНХ станет, наконец, регулярным.