Эксперт объяснил, чем вызван всплеск спроса на гибриды и электрокары в России

По итогам февраля в России было реализовано 7337 гибридных машин и электромобилей, что на 52% больше по сравнению с январем. Впрочем, предстоящее в апреле повышение таможенных пошлин, скорее всего, приведет к тому, что параллельный импорт "электричек" станет не так выгоден, а доля официальных машин наверняка начнет расти, говорится в исследовании "Открытие Авто" (блок автобизнеса в банке "Открытие", входит в группу ВТБ), которое есть в распоряжении "Российской газеты".

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Сегмент автомобилей, в которых нет двигателя внутреннего сгорания или он используется для подзарядки тяговой батареи, растет в России очень стремительно. Так, за февраль 2023 года в нашей стране было продано 1,2 тыс. таких транспортных средств, а через год их стало уже в 6 раз больше. Причем особенно ярко динамика продаж увеличилась именно в последнем зимнем месяце 2024 года.

Даже в декабре прошлого года, когда рынок новых автомобилей достиг максимального объема за последние пару лет и приблизился к 120 тысячам "штук", по гибридам состоялось всего 5,9 тыс. сделок (+44% к ноябрю 2023-го). В феврале текущего года было закрыто уже 7,3 тыс. сделок (52% к январю 2024-го). Естественно, что активно растет и доля гибридов на рынке: 5% в декабре 2023, 6% - в январе 2024 и уже 7,1% - в феврале 2024 гг.

Бестселлером уже несколько месяцев подряд в России выступает молодой бренд Li Auto (Li Xiang). По мнению российских авторитейлеров, на внедорожники марки нередко пересаживаются владельцы больших премиальных кроссоверов из Европы. Оставив за скобками изыски техники и оснащения гибридных "китайцев", отметим, что популярности марки в нашей стране в немалой степени способствует цена. Внедорожники Li Auto предлагают в 2-3 раза дешевле BMW X7, Mercedes-Benz GLS и Range Rover. В итоге модель L7 разошлась в феврале тиражом 1477 экземпляров (+74% к январю 2024 года), более крупный L9 выбрали 1237 покупателей (+37%).

Вся продукция Li Auto завозится в нашу страну по каналам параллельного импорта, чего не скажешь о еще одной модели, вошедшей в тройку моделей-лидеров - Voyah Free (1092 шт., +77%). У этой марки есть дистрибьютор - "Моторинвест". Однако, по оценкам авторитейлеров, до 40% Voyah в России продается, минуя импортера. По параллельному импорту эти машины пока обходятся на 1,5-2 млн рублей дешевле.

В первую десятку популярных в России "зеленых" машин в феврале также вошли три модели Zeekr. Это один из суббрендов Geely, который, как и Li Auto, имеет официальный российский сайт, но не может похвастать наличием единого импортера. Что, впрочем, как показала практика, также положительно сказывается на конечной цене и относительно неплохих объемах продаж. В феврале этого года Zeekr 001 нашел 665 владельцев (+28% к январю).

Такие объемы бизнеса оказались по-прежнему недостижимы для самой популярной модели Evolute - I-Pro (149 шт.), даже невзирая на то, что формально она считается российской и имеет единого импортера.

Единственной моделью в топ-10, которая не смогла похвастать положительной динамикой, оказался еще один "россиянин" - "Москвич 3е" (107 шт., -61% к январю). Рынок сбыта столичной продукции сильно зависим от корпоративных продаж, а в феврале их было значительно меньше, чем в январе.

И наконец, есть еще всего две модели, продажи которых в феврале превысили сотню "штук". Это минивэн Voyah Dreamer и кроссовер Volkswagen ID.4. Все остальные "электрички", в числе которых машины марок Avatr, Honda, Tesla, BYD, BMW, Huawei Aito и Rox Stone, пока продаются лишь десятками экземпляров в месяц.