Количество серьезных аварий с такси снизилось в 3,5 раза относительно 2022 года

Водители такси в России стали реже попадать в "тотальные" ДТП. Уровень аварий с серьезным повреждением машин, при которых ремонт становился нецелесообразным, снизился в 3,5 раза в минувшем году по сравнению с 2022 годом, следует из статистики убытков по полисам каско страховой компании "Согласие".

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Сократился и в целом уровень частоты всех ДТП с участием такси на 3 процентных пункта в сегменте ОСАГО в рассматриваемом периоде, свидетельствуют данные аналитиков страховщика. Тем не менее, даже с учетом уменьшения этого показателя, эксперты по-прежнему фиксируют высокую аварийность сегмента.

- Частота ДТП по такси в 6 раз превышает среднюю аварийность остальных автомобилистов - за исключением каршеринга, где частота аварий еще выше. Эти сегменты - такси и каршеринг - относятся к самым рисковым. При расчете стоимости ОСАГО для такси применяется более высокая базовая ставка, установленная ЦБ, в диапазоне от 1 490 до 15 756 рублей, - отмечает директор департамента андеррайтинга и управления продуктами компании Павел Нефедов.

Среди факторов высокой аварийности эксперт назвал интенсивную эксплуатацию автомобилей, повышенный износ, разную манеру вождения меняющихся водителей и не всегда аккуратное обращение с транспортными средствами.

Согласно данным "Согласия" о страховых случаях с застрахованными по ОСАГО такси, в минувшем году в 66% ДТП были виновны водители таксопарков. В 2022 году эта доля составляла 53%.