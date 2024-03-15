Эксперт рассказал, что в России доминирует "серый" рынок электромобилей

В России оценили масштабы проникновения электромобилей на отечественный рынок. Об этом пишет журнал «За рулем» со ссылкой на заместителя главного редактора Никиту Гудкова. Автоэксперта спросили, можно ли считать, что направление электромобилей победило обычные ДВС (в прошлом году продажи электронных машин в РФ выросли на 31%).

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«Конечно, нет. Формально постановки на учет электромобилей выросли почти в 4 раза – но итоговые 1,37% доли регистрации новых машин при доминировании «серой» марки Zeekr не позволяют говорить о сколь-нибудь существенном вторжении электромобилей на наш рынок, тем более – продуманном и официальном», - ответил он.

Гудков добавил, что в России большие расстояния между городами и холодный климат зимой значительно ослабляют многие потребительские качества электромобилей. Решение проблемы пока отсутствует, поэтому на отечественном рынке электрокары заменить машины с ДВС еще не могут.