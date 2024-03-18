Шип и зимняя буря. Тест шипованных шин Gislaved Nord Frost 200

Такой суровой зимы, которая случилась в этом году, мало, кто помнит. Гололед, рекордные снегопады, сибирские морозы. Все это вызвало нескончаемую «боль» владельцев моноприводных автомобилей. Жизнь в России опять напомнила, насколько важен правильный выбор шин на зимний сезон.

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Те, кто рассчитывал на эффект глобального потепления, в том смысле, что думал обойтись без приобретения хороших зимних шин в этом году – получили тяжелый нокдаун от нашей погоды. Честно говоря, я и сам думал пережить зиму на старых шинах. Подумаешь, неделя «большого снега» в Москве и все. Дальше асфальт. Но так было раньше. Из года в год зима в столице становилась все мягче. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. Вот и относительно теплая зима в столице закончилась, а, точнее, стала совсем не мягкой и не теплой.

И как же ездить в такую снежную и холодную зиму по обледенелым городским дорогам? Особенно на тяжелом переднеприводном или заднеприводном автомобиле? А если добавить сюда большой крутящий момент, который доступен в полном объеме при легком касании педали газа, то вообще становится очень сложно разгоняться и хоть как-то маневрировать. Это проблему отчасти могут компенсировать хорошие зимние шины. Именно поэтому, после изучения обновленного шинного рыка России, принял решение поставить на свой электромобиль Gislaved Nord Frost 200 235/55 R19.

Gislaved Nord Frost 200 – шипованные шины арктического типа. Это значит, что рисунок протектора не дубеет на морозе, сохраняя свои сцепные свойства. Те, кто катался на шинах типа «европейская зима» понимают, о чем речь. Для зимней эксплуатации в России такие шины не подходят, ну, за исключением южных регионов.

Итак, первая проблема, которую я пытался решить за счет хороших зимних шипованных шин – уверенный старт с места. Две тонны чистого веса и крутящий момент 330 Нм, доступный только на передних колесах, не самым лучшим образом сказывается на возможности автомобиля разгоняться на скользком покрытии. И здесь хорошие шины должны были помочь. И помогли! Кроссовер, «переобутый» в Gislaved Nord Frost, стал трогаться с места заметно увереннее даже в стандартном режиме. Очевидно, что сцепление улучшилось.

Большую роль играют шипы. А точнее их форма и количество. Так, шип в Gislaved Nord Frost имеет твердосплавную трёхгранную вставку для зацепления в продольном и поперечном направлениях. И это влияет как на разгон, так и на удержание автомобиля на траектории при маневрировании. Кроме того, облегченный вес шипа снижает общий вес колеса и неподрессоренную массу, что, как следствие, оказывает меньшее воздействие на подвеску. Но главное, за счет низкого веса шипа модель удалось оснастить большим количеством этих самых шипов.

Чего еще ждешь от хороших зимних шин – уверенное торможение. И это даже важнее, чем разгон. При торможении, как раз большое количество шипов в пятне контакта способствует тяжелому кроссоверу достаточно эффективно останавливаться. Но не только шипы здесь играют важную роль. Еще важно, какая резиновая смесь применялась при производстве шин, а в Nord Frost 200 используется особая смесь для северных широт с повышенной эластичностью.

Помимо всего этого, на эффективность замедления влияет и рисунок протектора, и различные технические решение, такие как специальные «карманы» вокруг каждого шипа – это способствует отводу ледяной крошки от наконечника шипа. При интенсивном торможении исключаются заносы. А заносы зимой дело обыденное.

Интересным решением было выпустить шину с инновационным асимметричным рисунком протектора, который, по словам разработчика, специально создан для повышения эффективности работы электронных помощников современного автомобиля? таких как ABS, ESP и других систем стабилизации и курсовой устойчивости. Всё дело в специальных 3D ламелях, которые, повышают динамическую жёсткость протектора, увеличивая таким образом стабильность в поворотах и динамику разгона.

Еще один крайне важный потребительский параметр шипованной шины – долговечность. Или сопротивление покрышки быстрому износу. Как поведут себя Gislaved Nord Frost 200 в последующей эксплуатации покажет время. Ну а после первых двух месяцев использования в Москве, где часто под колесами оказывается асфальт, резина остается как новой. Разумеется, все шипы на месте.