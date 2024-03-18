Личный опыт: как редакция Quto пригоняла «параллельный» Geely

Ажиотаж вокруг параллельного импорта достиг своего пика. Купить то же самое, что имеется и в официальном автосалоне, но обманув систему, идея соблазнительная и для клиента, и для поставщика: цены на автомобили в Бишкеке, в сравнении с дилерскими, выглядят ну очень привлекательно. Остаётся только выстроить логистику и найти стартовый капитал.... Или дело обстоит сложнее?

© Quto.ru

Примерно так же думал и я, когда в разговоре со знакомым выяснил, что готовое логистическое решение уже не просто есть, а уже проверено и работает. Надо всего лишь найти сумму на покупку чего-то, что в Москве точно будет востребовано и готовиться считать прибыль. Собственно, решение было принято сразу же. Через неделю автомобиль был выкуплен на автобазаре в столице Киргизии и в тот же день загружен на фуру.

Крутой, как Игорь

Ко мне, через Казахстан и пол-России поехал Geely Boyue Cool. Процесс выбора был и увлекателен, и мучителен одновременно: примерно тогда же российский офис Geely объявил о старте продаж нового поколения Atlas. Он же в КНР известен как Boyue L, и его тоже можно привезти неофициально и даже весьма выгодно. Но вот беда: у себя на родине эффектный кроссовер продаётся только с рыжим салоном — цвет, мягко говоря, на любителя. Чёрного или синего, как в версии для рынков ЕАЭС, через имеющиеся параллельные каналы не достать.

Именно цвет салона стал решающим фактором. У чуть более доступного Boyue Cool в предтоповой комплектации Smart интерьер чёрный, причём — от пола до потолка.

Панорамная крыша есть по умолчанию, как, впрочем, и бесключевой доступ, дистанционный пуск, круговой обзор и многое другое. По габаритам эта модель чуть компактнее Boyue L/Atlas: 4510 х 1865 х 1650 мм при колёсной базе 2701 мм, то есть на 160 мм короче, на 35 мм ниже и 55 мм уже.

© Quto.ru

При этом Cool крупнее бестселлера Coolray, салон просторнее, тот же 1,5-литровый турбомотор на 38 л.с. мощнее, а багажник можно назвать большим без оговорок: 571 литров против 330 у «Кулрея». К тому же, Boyue Cool, судя по новостям последних месяцев, скоро будет представлен и в России, то есть с ремонтом в перспективе проблем не будет.

Одни плюсы? Как минимум один существенный минус тоже имеется: у комплектаций для домашнего рынка нет подгревов сидений, руля и лобового стекла. Согласитесь, опции крайне важные. Частично это решается услугами «доработчиков»: руль и сиденья можно подогреть качественно и, что особо важно для консерваторов, включаться они будут не через сенсорный экран, а нормальными кнопками и тумблерами.

© Quto.ru

А вот стекло — это уже гораздо более затратный и сложный элемент. Но привлекательная итоговая цена должна помочь клиенту закрыть глаза на отсутствие этого элемента в комплектации. Чуть забегая вперед скажу: с обычной наледью проблем нет. Салон вместе со стёклами даже в -15°C прогревается за 5 минут, а иней тает на глазах.

Кстати, отсутствие подогревов сидений частично решили сами китайцы, поставляющие автомобили в Бишкек, встроив в передние кресла электрические маты, а тумблер с двумя режимами работы поставив на нижнюю часть подушки.

В остальном — действительно одни только плюсы: удачный дизайн, сверхсовременная электронная начинка, хорошая динамика (8,1 секунды на разгон до 100 км/ч) и уже укрепившаяся народная любовь к бренду. Цвет был выбран особенный, но это — прихоть заказчика, то есть моя. Нечто среднее между «фольксвагеновским» Nardo Grey и мятным. И что-то подсказывает, что для нашего рынка таких вариантов не будет и палитру сведут к нескольким стандартным оттенкам.

© Quto.ru

Доставка заняла всего неделю — повезло. И вот автомобиль стоит у меня во дворе: с двумя ключами, СБКТС и ЭПТС, но пока без оплаты утильбора. Вот только дистанционная покупка в моём случае обернулась отсутствием ковриков и шторки в багажнике. Впрочем, на следующий день их, а также комплект брызговиков я нашёл на известной площадке объявлений. А дальше началось знакомство с китайским языком методом погружения.

Полный «нихао»

Планшет диагональю 13,2 дюйма на передней панели — это, конечно, круто. Картинка сочная, изображение увидит даже самый близорукий… Но пользоваться полноценно, особенно поначалу, будет трудно, и даже не из-за отсутствия в системе русского или английского языков. Разобраться в настройках нетрудно, поскольку все пункты меню сопровождаются понятными пиктограммами.

© Quto.ru

Настройка зеркал и управления люком — тоже через экран. Как и во многих более дорогих моделях для рынка КНР, Boyue Cool нужно сначала «активировать», то есть ввести логин и пароль от WeChat или eSender, причём делать это надо на территории Китая. Это — крайне любопытная функция.

Когда условный житель Поднебесной покупает подобный кроссовер, а затем вводит свои данные, то автомобиль уже знает, какую музыку поставить, какой фильм порекомендовать. Но в России без «танцев с бубном» использовать функционал не получится.

Впрочем, есть «гостевой режим», который надо каждый раз включать в углу экрана, и тогда система загружается в обычном режиме, но вся развлекательная составляющая с личными рекомендациями будет неактивна. Ещё один момент, который меня удивил: в китайском Boyue Cool нет радиоприемника. Вообще.

© Quto.ru

Да! Вся медиасистема рассчитана на работу по сотовой сети через встроенную сим-карту. Да-да, она тоже китайская, и у нас, разумеется, не работает. Это не значит, что китайцы не слушают FM-диапазон. Просто в современном мире получать контент через потоковые приложения, как считают в Geely, уже удобнее. Но есть Bluetooth, и на том спасибо.

Конечно же, был совершён тест-драйв. Повезло, что на моем Boyue Cool стояли шины M+S, которые хоть как-то цепляются за снег. На сухом асфальте – восторг! Разгон бодрый, тормоза адекватные, управляемость — упруго-спортивная. Ни единой претензии. Руль странной шестиугольной формы на тот момент не грел (об этом позже), но в руках лежал приятно. В управляемости этого кроссовера есть та легкость и маневренность, которая мне так нравится в компактных «цвагенах».

© Quto.ru

Мои 197 см и 150 кг уселись очень даже удобно: нигде не давило и не поджимало. Даже по высоте не было нареканий, хотя этим до сих пор грешат многие новинки из КНР. В конструкторском бюро Geely явно продолжают держать людей из Volvo, которые рассчитывают эргономику так, чтобы было хорошо всем, а не только представителям монголоидной расы.

Сел назад сам за собой. Не лимузин, но продержаться без боли в суставах какое-то время можно. Оценил багажник, который теперь получил полноценную ролл-шторку, — встретить тещу на вокзале и уложить все гостинцы точно получится.

Покой нам только снится

Автомобиль выставлен на продажу. Как есть, пока без утильсбора и русификации. Это не реклама, так что ссылок не дадим. Что-то мне подсказывает, что Cool ещё какое-то время проживёт в нашей семье. Уже установлен подогрев руля и — тут хотелось бы услышать фанфары — полный комплект российских приложений, включая музыкальные и радио стриминги, навигацию и даже беспроводные Apple Carplay и Android Auto.

На огромном экране выглядит сногсшибательно – это трудно передать словами, надо испытать самому. Между прочим, даже на официальных Atlas, где медиасистема такая же, ни навигации, ни «карплеев» нет! Ну, во всяком случае, пока. Хотя поставить приложения на этот «медиакомбайн» оказалось нетрудно: операционная система Geely построена на Android 11.

Однако, чтобы наши программы работали корректно, надо сначала пошаманить с настройками: выставить время и часовой пояс. И каждый раз, заводя автомобиль, включать раздачу интернета со смартфона. Это лишние операции, проделывать которые каждый раз надоедает. Поэтому в систему в ближайшее время будет впаяна российская сим-карта, система будет активирована знающими людьми, а ОС получит оболочку на русском языке. Её уже тестируют и вот-вот предложат всем желающим.

Но тогда возникнет другая опасность: я могу захотеть оставить этот Boyue Cool себе. Шальная мысль уже проскакивала, когда я катался до ребят, поставивших «тёплый» руль и когда надо было сфотографировать автомобиль для продажи и этой самой статьи. Дистанционный запуск работает с шестого этажа «сталинского» кирпичного дома. Двигатель даже в -25°C заводится легко и непринуждённо… Так что последним сдерживающим фактором остаётся «недопривод».