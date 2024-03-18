Найден самосвал Cadillac с дизельным двигателем и МКПП

К счастью, Cadillac никогда не выпускал самосвалов, но на что же мы тогда смотрим? В настоящее время в Нью-Йорке продают Chevrolet Silverado 3500 2001 года выпуска, переднюю часть которого позаимствовали у Cadillac Escalade.

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Капот, решетка радиатора, фары, крылья и передний бампер взяли у внедорожника Cadillac Escalade. Поскольку и Silverado, и Escalade были построены на одной платформе и во многом унифицированы друг с другом, такая замена «лица» не представляла особых сложностей. Но тот, кто это сделал, проделал хорошую работу — все выглядит довольно ровно и без огромных зазоров.

Внутри он по-прежнему выглядит как рабочий грузовик, и это вполне логично. А ещё у него механическая коробка передач и трёхместный передний диван.

Контраст между помпезным внешним видом и функционалом старого грязного самосвала выглядит забавно. А неожиданная эстетическая совместимость элементов от Escalade с остальной частью самосвала делает взгляд на него еще более интересным. Точно так же, как культурист может хорошо выглядеть в смокинге, этот самосвал на удивление хорошо выглядит в виде Cadillac.

За него просят 35 000 долларов или 3,2 млн рублей.