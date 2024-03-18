Новый Xcite X-Cross 7: каким он должен был стать

Пару дней назад состоялась премьера нового российского автомобиля , который по сути представляет из себя Chery Tiggo 7 Pro с другими логотипами. Мы же решили представить, как мог бы выглядеть кроссовер в актуальной стилистике АВТОВАЗа, которому принадлежит выпускающий модели Xcite завод в Санкт-Петербурге.

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Для начала немного информации об истории возникновения новой марки. Осенью 2022 года компания Nissan продала свои активы госструктуре ФГУП «НАМИ», которая входит в состав Минпромторга РФ. Среди этих активов и завод в Санкт-Петербурге, который ранее выпускал модели Qashqai, X-Tral и Murano. Затем он перешёл под контроль АВТОВАЗа, завод получил имя «Лада Санкт-Петербург», и на нём даже начали выпускать кроссоверы Lada X-Cross 5, представляющий из себя китайский FAW Bestune T77, однако в итоге этот проект закрылся. После этого завод ещё раз сменил название на «Автозавод Санкт-Петербург» и теперь уже наладил сборку паркетников под новым брендом Xcite, которое должно вызывать ассоциации с английским глаголом excite («волновать, возбуждать»).

Первенцем нового бренда стал уже достаточно популярный в России кроссовер Chery Tiggo 7 Pro, который отличается от оригинала разве что логотипами и решёткой радиатора. Последняя, кстати, также не является оригинальной, практически такую же ставят на другой продукт бэдж-инфиниринга — кроссовер DR 6.0, представляющий из себя Tiggo 7 итальянской сборки. Конечно, пока ни о каком стиле марки Xcite говорить не приходится, поэтому мы изобразили вариант в стилистике Lada, которая также эксплуатирует Х-мотивы в дизайне своих моделей.

Представленный на рендерах кроссовер получил новый передний бампер с решёткой, обрамлённой хромированными молдингами и имеющей отделку в виде шестиугольников. При этом фары, капот и передние крылья, как более трудоёмкие в производстве элементы, остались неизменными. Сзади у моделей Lada пока не прослеживается каких-то ярких фамильных черт, поэтому здесь лишь установлен новый бампер с оформлением в стиле кросс-версии Vesta. Кроме того, паркетник изображён с колёсными дисками в стиле последней, а также в фирменном цвете Lada.

Габариты нового отечественного кроссовера аналогичны Tiggo 7 Pro: длина составляет 4500 мм, ширина – 1842 мм, высота – 1702 мм, колёсная база — 2670 мм. Не отличается и дорожный просвет, который равен 190 мм. Паркетнику положен единственный мотор — бензиновый турбированный 1.5 мощностью 147 л.с. (210 Нм). Двигатель работает в паре с вариатором, а привод исключительно передний. Согласно заявленным характеристикам, на разгон до «сотни» кроссоверу требуется 9,8 секунды, а максимальная скорость составляет 186 км/ч.

Цены на новинку пока не объявлены, Chery Tiggo 7 Pro при этом оценивается минимум в 2 570 000 рублей в базовой комплектации Elite, топовая версия Premium стоит 2 880 000 руб. Китайский кроссовер оснащается тем же 147-сильным мотором объёмом 1,5 литра в паре с бесступенчатой автоматической трансмиссией.

Что же касается самой Chery, то в прошлом месяце был представлен обновлённый младший кроссовер Tiggo 4 Pro для России.