Тест-драйв Chery Tiggo 8 Pro e+: на что способен гибрид из Китая

Chery представил новый Tiggo 8 Pro e+, который является вершиной инноваций в своей линейке, объединяющую элегантность и передовые технологии.

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Этот кроссовер не только обладает запоминающимся названием, но и воплощает в себе новейшие достижения автопрома, предлагая водителям новый опыт управления.

Внешне Tiggo 8 Pro e+ мало чем отличим от бензиновых аналогов, но детали вроде лючка для зарядки, выдают в нем гибридное происхождение. Сердце модели, это силовая установка состоящая из трех моторов, которая позволяет кроссоверу двигаться практически бесшумно, используя комбинацию турбированного ДВС и пары электромоторов для создания общей мощности в 235 лошадиных сил.

Такая конфигурация дарит Tiggo 8 Pro e+ возможность демонстрировать отличные динамические характеристики, ускоряясь до 100 км/ч за 7,5 секунды, и в то же время он становится образцом экономичности, способным преодолеть до тысячи километров без дозаправок.

Разнообразие режимов вождения, включая полностью электрический, дает водителям свободу выбора, а гибридная система усиливает энергоэффективность, позволяя водителю оптимизировать использование энергии. Салон кроссовера предлагает высокий уровень комфорта и пространства, подчеркнутый современными технологиями и возможностью трансформации сидений для увеличения багажного пространства.

Самая дорогая комплектация, это Ultimate, стоимость которой заявлена в 4 929 900 рублей. Tiggo 8 Pro e+ в данном исполнении оснащен современными системами безопасности, делая его не просто гибридным кроссовером, а настоящим флагманом с новаторским подходом к дизайну и функциональности. Выбор между этой моделью и ее бензиновыми собратьями зависит от личных предпочтений в экономии топлива и интереса к инновациям в автомобилестроении.