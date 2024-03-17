В Роскачестве назвали список необходимых для водителя предметов в багажнике

В пресс-службе Роскачества рассказали RT, что должно лежать в багажнике автомобиля.

Желательно иметь в багажнике аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет, посоветовали в организации.

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«В частности, аптечка должна включать в себя медицинскую маску, перчатки, жгуты на конечности для одноразового использования... бинты марлевые, салфетки марлевые, лейкопластыри, ножницы, инструкцию по оказанию первой медицинской помощи, одноразовую маску для реанимации. Все изделия должны быть новыми, с неистекшим сроком годности, если таковой имеется», — отметили специалисты.

Что касается огнетушителя, его объём может быть разным, но рекомендуется не менее 2 литров, а тип огнетушителя водитель может выбрать по своему усмотрению, рассказали они.

«Знак аварийной остановки нужен для информирования других участников движения о том, что автомобиль неисправен, не может двигаться и расположен дальше (за знаком) на дороге», — подчеркнули в Роскачестве.

Там посоветовали учитывать требования к его внешнему виду, закреплённые в ГОСТ. Например, знак должен иметь форму равностороннего треугольника, быть светоотражающим.

Светоотражающий жилет тоже нужен на случай аварийной остановки, напомнили в пресс-службе.

«Его должен надеть водитель, если он выходит из автомобиля — в этом случае его будет видно даже в сумерках и темноте. Это может быть куртка, жилет или жилет-накидка с полосами световозвращающего материала», — добавили там.

До недавнего времени за отсутствие аптечки, огнетушителя, аварийного знака были положены штрафы (в основном в размере 500 рублей), рассказали в организации.

«Сейчас таких штрафов нет, а требования иметь аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки исключены из правил дорожного движения. Но остался штраф за невыставление знака аварийной остановки в случае ДТП, он составляет 1 тыс. рублей», — заключили эксперты.

Ранее в пресс-службе Роскачества рассказали RT, можно ли вернуть бракованные запчасти для автомобиля.