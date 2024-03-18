Terraplane BC7 — грузовик и судно на воздушной подушке в одном

Автомобили и суда на воздушной подушке — два принципиально разных типа транспортных средств. Но это не значит, что попыток объединить их не было. Именно так появился Terraplane BC7 — колесное транспортное средство на воздушной подушке.

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Terraplane BC7 стал финальным прототипом в развитии идеи судна на воздушной подушке с гибкими юбками, начатой с прототипов BC4 и BC6. По сравнению с BC6 улучшены многие моменты, в частности приспособленность передвигаться по обычным дорогам.

На BC6 небольшие колёса использовались для стабилизации транспортного средства и ещё одно колесо спереди для управления, что, естественно, не подходило для использования на дорогах общего пользования. К тому же необходимость постоянно поддерживать машину «в полёте» была бы экономически нецелесообразной.

Terraplane BC7 решает эти проблемы. По своему внешнему виду он достаточно близок к классическому грузовику: у него привычные несущие колёса, есть подвеска и рулевое управление. В зависимости от скорости, нагрузки или рельефа местности водитель может использовать только привод на колёса или подключить систему воздушных подушек, распределённых по 10 цилиндрическим юбкам.

Когда транспортное средство движется по ровной твердой поверхности, юбки под устройством приподнимаются, и тогда BC7 ведет себя как классический грузовик. Но как только земля становится рыхлой или неровной, или перевозимый груз становится очень тяжелым, воздушная подушка обеспечивает поддержку транспортного средства и частично или полностью разгружает колеса. В этом случае, как и на Terraplane BC6, колёса используются только для поддержки и управления.

Интересно, что колеса и винты воздушной подушки приводились одним и тем же дизельным двигателем.

Terraplane BC7 мог передвигаться не только по суше: воздушная подушка позволяет ему легко пересекать водные пути, а колеса, по бокам которых закрепили лопасти, обеспечивали поступательное движение, как у колёсного парохода. Правда скорость была довольно низкой.

Один из прототипов отправили в Канаду, в Оттаву, где канадская армия провела его многочисленные испытания, но, к сожалению, дальнейшего развития он не получил.

Чуть позже компания SEDAM, взяв на себя деятельность по дальнейшей разработке Terraplane, построила уменьшенную версию BC7 — Terraplane T3S. Он был практически точной копией BC7, за исключением того, что его габариты были меньше.

Вы также можете посмотреть на что был способен BC7 в коротеньком видео с испытаний: