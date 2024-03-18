Полный привод, пневмоподвеска и комплекс ADAS. Каким будет новый электрический седан Exlantix ES

Летом текущего года на российский автомобильный рынок выйдет электрический седан Exlantix ES, который обещает развеять стандарты премиального класса.

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Этот инновационный автомобиль, являющийся флагманом нового суббренда Exlantix, созданного на основе известной марки Exeed, предлагает не только полный привод и пневмоподвеску, но и передовой комплекс систем помощи водителю ADAS, который обеспечивает непревзойденный уровень безопасности и комфорта.

Exlantix ES в свое оснащение получил интеллектуальную подвеску IAS с технологией CDC, которая в сочетании с многочисленными системами ADAS, обеспечивает улучшенную управляемость и высочайший уровень комфорта. Разработчики уделили особое внимание использованию современных методов проектирования, включая компьютерное моделирование CAE и виртуальные испытания, что позволило достичь оптимального баланса характеристик, соответствующих самым взыскательным запросам клиентов и актуальным требованиям рынка.

Exlantix ES предлагает водителям уникальную возможность выбора из четырех режимов вождения — экономичного, спортивного, комфортного и индивидуального — каждый из которых настраивается индивидуально, включая регулировку клиренса и параметров подвески в реальном времени.

Exlantix ES будет оснащаться 252-сильным электромотором. Также будут предложены две расширенные версии мощностью в 313 и 480 лошадиных сил. В зависимости от мощности силового агрегата, электромоторов будет один или два.

Exlantix ES уже сейчас вызывает интерес среди автомобилистов, и его главным конкурентом на рынке может стать модель Voyah Passion. Цена на Exlantix ES предполагается быть в диапазоне от 8 490 000 рублей, что делает его привлекательным выбором для покупателей, ищущих сочетание инноваций и доступности.