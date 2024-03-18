Полный привод, пневмоподвеска и комплекс ADAS. Каким будет новый электрический седан Exlantix ES
Летом текущего года на российский автомобильный рынок выйдет электрический седан Exlantix ES, который обещает развеять стандарты премиального класса.
Этот инновационный автомобиль, являющийся флагманом нового суббренда Exlantix, созданного на основе известной марки Exeed, предлагает не только полный привод и пневмоподвеску, но и передовой комплекс систем помощи водителю ADAS, который обеспечивает непревзойденный уровень безопасности и комфорта.
Exlantix ES в свое оснащение получил интеллектуальную подвеску IAS с технологией CDC, которая в сочетании с многочисленными системами ADAS, обеспечивает улучшенную управляемость и высочайший уровень комфорта. Разработчики уделили особое внимание использованию современных методов проектирования, включая компьютерное моделирование CAE и виртуальные испытания, что позволило достичь оптимального баланса характеристик, соответствующих самым взыскательным запросам клиентов и актуальным требованиям рынка.
Exlantix ES предлагает водителям уникальную возможность выбора из четырех режимов вождения — экономичного, спортивного, комфортного и индивидуального — каждый из которых настраивается индивидуально, включая регулировку клиренса и параметров подвески в реальном времени.
Exlantix ES будет оснащаться 252-сильным электромотором. Также будут предложены две расширенные версии мощностью в 313 и 480 лошадиных сил. В зависимости от мощности силового агрегата, электромоторов будет один или два.
Exlantix ES уже сейчас вызывает интерес среди автомобилистов, и его главным конкурентом на рынке может стать модель Voyah Passion. Цена на Exlantix ES предполагается быть в диапазоне от 8 490 000 рублей, что делает его привлекательным выбором для покупателей, ищущих сочетание инноваций и доступности.