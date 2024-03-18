Раскрыты проверенные способы решения частых проблем АКПП

С неисправностью автоматической коробки передач сталкивается довольно большое количество автовладельцев. В основном неисправность АКПП заключается в резких рывках при переключении скоростей.

© РИА Новости

Если игнорировать неисправность коробки передач, в дальнейшем это может привести к серьезным повреждениям автомобиля и дорогостоящему ремонту.

Чаще всего неисправности автоматической коробки передач возникают при несвоевременном техническом обслуживании. Если АКПП стала работать с рывками или толчками, в первую очередь необходимо проверить уровень масла. Если его количество ниже минимального уровня, нужно добавить до указанной отметки. Именно это может быть первопричиной «пинков» и «толчков» при переключении передач.

Если долив масла не устранил причину рывков, рекомендуется полностью заменить масло на новое. Также необходимо производить замену трансмиссионной жидкости при достижении пробега, который установлен производителем. Заливать трансмиссионное масло необходимо только после промывки АКПП. Эксперты довольно часто связывают толчки с загрязненным или некачественным маслом в автомате, утратившим свои свойства.

Еще один рабочий способ устранения рывков при переключении скоростей, заключается в проведении обновления или перенастройке программного обеспечения автоматической коробки передач. Для этого необходимо обратиться в сервисный центр, где будет выполнена полная диагностика АКПП, с выявлением причин неисправности и только после этого коробка передач будет перенастроена.

При проведении диагностики, не стоит экономить на автосервисе и обращаться к частным лицам. Обслуживание и ремонт АКПП следует осуществлять только в сервисных центрах. В противном случае, некачественно выполненные работы могут вывести из строя всю систему.

Напомним, что замена жидкостей и комплектующих в автомобиле должна выполняться согласно установленному минимальному пробегу. Если не осуществлять своевременно обслуживание транспортного средства, это может привести к преждевременному износу комплектующих, а в ряде случаев потребуется даже дорогостоящий ремонт.