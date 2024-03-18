Fiat 500 превратили в забавный катер с 40-сильным подвесным мотором

Немногие вещи в жизни столь же очаровательны, как Fiat 500, курсирующий по дорогам итальянского побережья Амальфи. Но когда вы находитесь на побережье, вам, возможно, захочется окунуться в великолепные воды Тирренского моря, а это значит, что вам, возможно, придется оставить Fiat 500 позади. Или нет? Теперь есть катера, сделанные из Fiat 500, которые можно арендовать для водных круизов у побережья Позитано.

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Он называется Fiat 500 Offshore и был разработан Антонио Пьетро Марией Галассо, чья компания Cars Off-Shore получила зеленый свет от Управления лицензирования Fiat и Центра стиля Fiat на постройку лодок на основе ныне выпускаемого Fiat 500. Будет выпущено всего 500 экземпляров (не надо объяснять почему?).

В результате получается тримаран, с прикреплённым сверху кузовом от Fiat 500 и единственным 40-сильным подвесным мотором Mercury сзади. Если вам нужна большая мощность, можно приобрести подвесной мотор мощностью до 115 л.с., что сделает 500 Offshore почти таким же мощным, как дорожный автомобиль.

У варианта Offshore нет крыши и нижней половины колесных арок. Поскольку лодочной версии багажник не нужен, задний диван заменили на два отдельных сиденья, которые полностью отодвинули к задней части катера. Однако фары, задние фонари и зеркала обычного 500-го все еще присутствуют.

Позитано — не единственное место, где можно арендовать эти очаровательные и забавные лодки Fiat 500. Cars Off-Shore и Stellantis выпустили Fiat 500 Offshore в прошлом году, но сейчас они начинают распространяться по всему миру: некоторые из них также можно арендовать в Майами.