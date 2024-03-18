Самые мощные автомобили восьмидесятых

Отдача двигателей неустанно ползет вверх с упорством покоряющего Эверест альпиниста. Здравый смысл, передышка, удовлетворенность достигнутым? В гонке вооружений этими понятиями остается лишь пренебречь. И правильно, знаете ли! Результат фанатизма компаний восхищает и вдохновляет.

© Motor.ru

Скажем, современный гибрид Mercedes-AMG S 63 E Performance развивает 802 л.с. — для большого серийного седана беспрецедентно. Про электрокары и говорить нечего — они уже приблизились к отметке в 2000 л.с. Перед тем, как выйти на головокружительные значения, лошадиные силы проскакали длинный путь сквозь десятилетия. Мы покажем его в новом цикле материалов про особо мощные модели. И начнем с восьмидесятых.

Alpina B12 5.0

Немецкое тюнинг-ателье Alpina со статусом автопроизводителя уже много лет устраивает конкурентам мастер-класс по идеальным апгрейдам BMW. Главное внимание уделяется технической стороне. Изменения в экстерьере — образец хорошего вкуса. Минимальные и аккуратные.

© Alpina

В 1988 году BMW показала роскошную 750i (E32), первый послевоенный автомобиль Германии с двигателем V12. Спецы «Альпины» разглядели в нем основу для еще более быстрого «бизнес-джета» и вообще лакомый кусок. Пятилитровый M70 с одним распредвалом в каждой головке блока цилиндров улучшен поршнями Mahle (степень сжатия выше), увеличенными впускными клапанами, скорректированными фазами газораспределения, новым выпускным трактом и перепрошитым электронным управляющим блоком. Параметры — повод для гордости: 350 л.с. и 470 Нм, на 50 л.с. и 20 Нм больше, чем с завода. Предельные рабочие обороты выросли до 6400 об/мин.

© Alpina

© Frederic Schlosser/Alpina

© Frederic Schlosser/Alpina

Alpina B12 5.0 — настоящий «слипер» (неприметная и быстрая машина) по меркам своей эпохи и отнюдь не «овощ» по нынешним стандартам. До 100 км/ч ускоряется за 6,9 секунд и на автобане заваливает стрелку спидометра за 275 км/ч. На извилистых дорогах супер-«семерка» тоже отнюдь не легкая жертва для прытких спорткупе, поскольку снабжена спортивными тормозами, амортизаторами и пружинами Bilstein, перенастроенным рулевым механизмом, 17-дюймовыми колесами с шинами 235/45 спереди и 265/40 сзади.

Alpina B10 Biturbo

О культовом BMW M5 (E34) либо хорошо, либо никак! Это не сарказм и не цинизм — спортседан представлял собой грозную силу и мог сильно расстроить владельцев пижонских двухдверок. В свою очередь встреча со свирепой B10 Biturbo не сулила «эмке» ничего хорошего.

© Alpina

«Волк в овечьей шкуре» от Alpina совсем не похож на M5, несмотря на плюс-минус схожую внешность. Напомним, дорестайлинговая заводская модель шла с 315-сильной рядной «шестеркой» S38B36 объемом 3,6 литра. Два распредвала, шесть индивидуальных дроссельных заслонок, высокая степень форсировки без системы наддува. Отправной точкой для B10 Biturbo послужила BMW 535i, у которой 3,5-литровый шестицилиндровый M30B35 с одним распредвалом и вальяжными 211 л.с. Мастера тюнинговых дел вдохнули в него новую и прекрасную жизнь.

© Alpina

Кованые поршни Mahle, усиленные шатуны, отбалансированные движущиеся части, новый распредвал и клапаны, кастомный впуск и выпуск и, самое главное, два малоинерционных турбокомпрессора Garrett T25 с давлением 0,4–0,8 бар. Как вам наборчик?! «Эмке» супротив альпиновских 360 л.с. и 520 Нм остается раскуривать в углу большую кубинскую сигару. При параллельном старте резвая стоковая BMW глотает пыль: ее визави набирает сотню за 5,6 секунды, опережая примерно на 0,8 секунды и вдобавок выжимает свыше 290 км/ч.

© Frederic Schlosser/Alpina

Судя по всему, счастливчик за рулем B10 BiTurbo не испытывает на высоких скоростях первобытный страх благодаря спортивной подвеске (спереди амортизаторы Bilstein, сзади Sachs с электрогидравлической регулировкой высоты дорожного просвета) и более эффективным тормозам.

Ferrari Testarossa

Дизайн звезды криминальной драмы «Полиция Майами: Отдел нравов» оставил след в душе нескольких поколения петролхедов. Студия Pininfarina проделала невероятную работу! Впрочем, Testarossa — это не только эстетика, но и инженерия. Здесь не совсем обычный (некогда типичный для дорожных и гоночных Ferrari) «плоский» 12-цилиндровый Tipo F113 объемом 4,9 литров (390 л.с.) с четырьмя клапанами на цилиндр. Его конструктор Мауро Форгьери просил не причислять агрегат данного типа к оппозитному племени.

© Neil Fraser/Courtesy of RM Auctions

«Пожалуйста, не называйте его «боксером». Правильнее сказать, что это flat-12, то есть V12 с развалом блока 180 градусов. Разница между ним и настоящим оппозитным мотором следующая — у Ferrari соответствующие шатуны каждого ряда соединены c одной и той же шатунной шейкой, поэтому два поршня движутся в одном направлении, тогда как в настоящем «оппозите» (например, у шестицилиндрового Porsche) поршни движутся в противоположных направлениях».

На что похожа езда на «Тестароссе» и что чувствовал за ее рулем харизматичный детектив Джеймс «Санни» Крокетт из «Полиции Майами»? Ответ в публикации интернет-сайта Autozine.

© Neil Fraser/Courtesy of RM Auctions

© Neil Fraser/Courtesy of RM Auctions

© Neil Fraser/Courtesy of RM Auctions

© Ferrari

«Разгоните Testarossa за 270 км/ч, и она останется удивительно стабильной благодаря превосходной аэродинамике. Подвеска по критериям класса необычайно мягкая, что обеспечивало комфортную езду, не характерную ни для одной другой «экзотики». Но кузов довольно сильно кренился в поворотах — проблема усугублялась компоновкой — как и у BB, мотор находится над трансмиссией и главной передачей, поэтому центр тяжести выше, чем заслуживал суперкар. Testarossa никогда не была автомобилем для атаки в поворотах, в отличие от лимитированных GTO или Porsche 959. Если переступить грань, крен спровоцирует избыточную поворачиваемость, тяжелый «хвост» выкидывает из поворота, и тогда ситуацию трудно спасти. Более того, на узких дорогах всегда осознаешь огромную ширину машины».

Ferrari 288 GTO

Иногда в индустрии, как и в обычной жизни, сходятся звезды и все мыслимые обстоятельства, чтобы на свет появилось поистине гениальное дитя. Такое, как 288 GTO — один из самых прославленных и желанных Ferrari в истории. Он смахивает на среднемоторный 308, однако между ними буквально пропасть. Gran Turismo Omologata — результат серьезного переосмысления исходной конструкции с топовыми решениями от легендарного гуру Николы Матерацци. Пожалуй, главное — продольно установленный 400-сильный V8 объемом 2,85 литра с двумя турбокомпресорами IHI. Поперечная компоновка на «308-м» создавала сложности с размещением «улиток» и интеркулеров.

© Ferrari

© Ferrari

© Ferrari

© Ferrari

Основная часть наружных панелей из стекловолокна, крыша из карбона и углепластика и лишь двери стальные. Таким образом, 288 GTO весит всего 1159 кг и в силу энерговооруженности обладает прекрасной динамикой. По данным журнала Road & Track, 97 км/ч (60 миль/ч) набирает за 5 секунд. Максимальная скорость — 288 км/ч.

© Ferrari

© Ferrari

© Ferrari

© Ferrari

© Ferrari

С 1984 по 1987 год построено 272 экземпляра. Плюс шесть 288 GTO Evoluzione под омологационные требования гоночной группы B для «эволюций». После того, как категорию расформировали, спецмодель оказалась не у дел с тиражом скромнее запланированного. Право слово, обеспеченные фанаты многое потеряли! Двигатель «раздут» до 659 л.с., снаряженная масса меньше тонны, оперение серьезно пересмотрено и дополнено новыми элементами. Кстати, ряд приемов из области аэродинамики в дальнейшем применили на Ferrari F40, которая тоже фигурирует в нашем рассказе.

Aston Martin V8 Vantage

Британская фирма всегда знала толк в серьезной мощности под джентльменской маской, но с суперхаризматичным V8 Vantage она определенно превзошла себя! Гран-турер увидел свет в 1977 году и считался первым суперкаром Англии. Но во всей красе он раскрылся именно в восьмидесятые. Один из самых свирепых — «Астон» в спецификации X-Pack (от двигателя с маркировкой 580X).

© Bonhams Cars

© Bonhams Cars

© Bonhams Cars

«Мистер Икс» оснащался 5,3-литровым V8. Объем как у стандартного Vantage, однако нюансов масса — поршни Cosworth, особые головки блока цилиндров с увеличенными впускными каналами, газораспределительный механизм с другими распредвалами и увеличенным подъемом клапанов. Опционально предлагались карбюраторы и впуск повышенной производительности. С ними силушка достигала 438 л.с. Если этого было недостаточно, подразделение Aston Martin Works Service ставило 6,3-литрового монстра отдачей в 456 л.с.

Porsche 959

«Слова «идеальный» трудно избежать. Какое точнее бы описывало автомобиль? Он сочетает в себе характеристики гоночного болида с комфортом роскошного седана, одинаково хорошо справляется с поездками в часы пик, преодолевает заснеженные горные перевалы и обгоняет легкие самолеты», — писал об этом чуде инженерной мысли журнал Car and Driver. Поразительно! Согласно стереотипам, элитные спорткары 80-х годов нередко напоминают камеры пыток с изуверской эргономикой, но Porsche 959 не такой. Он комфортабельнее, чем 911 и столь универсальный, что, по мнению американских журналистов, назвать его идеальным — это самое мягкое преувеличение. Вдвойне неожиданно, ведь речь идет о проекте, изначально нацеленном на участие в гоночной группе B!

© Robin Adams/Courtesy of RM Sotheby's

«959-й» чтит заветы фирменной компоновки и выглядит как «nine-eleven» на курсе стероидов. В заднем свесе бубнит оппозитная «твинтурбошестерка» объемом 2,8 литра. Мощность — 450 л.с. в базовом варианте и 515 л.с. у облегченного 959 S без кондиционера, электростеклоподъемников, задних сидений и прочих «ненужных» вещей. В 1988 году эксперты авторитетного немецкого издания Auto, Motor und Sport прохватили на таком спартанском «Порше» по автодрому Nardo и выяснили максимальную скорость — 339 км/ч. Если «обычных» 959 сделано более трехсот, то «эсок» всего 29.

© Robin Adams/Courtesy of RM Sotheby's

© Robin Adams/Courtesy of RM Sotheby's

© Robin Adams/Courtesy of RM Sotheby's

Конечно, суперкар силен не одним двигателем. У него система полного привода с активным распределением крутящего момента Porsche-Steuer Kupplung (PSK), кузов из алюминия и кевлара, подвеска с возможностью изменения дорожного просвета в диапазоне 120–180 мм, первая на серийной машине функция мониторинга давления в шинах.

Lamborghini Countach LP5000 Quattrovalvole/25th Anniversary Edition

Ферруччо Ламборгини всегда мечтал поквитаться с Энцо Феррари и сенсационный Countach ему в этом помог. Олицетворение понятия «суперкар» портило нервы парням из Маранелло с 1974 по 1990 год. За этот продолжительный период среднемоторник неоднократно обновлялся и всегда был в авангарде сильнейших. Пик формы пришелся на вторую половину декады, когда дебютировала модификация LP5000 Quattrovalvole.

© Tom Davis/Courtesy of RM Sotheby's

© Tom Davis/Courtesy of RM Sotheby's

© Tom Davis/Courtesy of RM Sotheby's

© Tom Davis/Courtesy of RM Sotheby's

Рабочий объем V12 вырос с 4,8 у LP500 S до 5,2 литра. На каждый цилиндр — по четыре клапана, как следует из названия. С шестью карбюраторами Weber выходило 455 л.с. Столько же у технически идентичного 25th Anniversary Edition 1988 года, приуроченного к юбилею марки Lamborghini. Кстати, он шустрее, чем LP5000 QV — 100 км/ч даются за 4,5 секунды, на три десятых быстрее. По предельным способностям паритет — 298 км/ч.

Lamborghini LM 002

В конце семидесятых «Ламборгини» пыталась выйти на рынок армейских внедорожников и потерпела поражение. Американские заказчики забраковали заднемоторный прототип Cheetah из-за посредственной управляемости, остались не в восторге от его динамики. В итоге контракт получила AM General со своим впоследствии знаменитым «Хамви». Но надо отдать должное итальянцам! Они не растерялись и выкатили абсолютно безумный серийный супервнедорожник по мотивам несостоявшегося вояки.

© Lamborghini

© Lamborghini

© Lamborghini

© Lamborghini

© Lamborghini

© Lamborghini

Машины объединяют некоторые дизайнерские решения, однако анатомически они различаются весьма существенно. От крайслеровской «восьмерки» объемом 5,9 литров отказались, заодно вычеркнув неуместную компоновку. С агрегатом для товарного 002 не мелочились и взяли его прямиком от Countach LP500 QV (455 л.с.). Гулять так гулять! Плюс полный привод с тремя блокировками дифференциалов и шикарная геометрическая проходимость. Если сравнить диковинный Lamborghini с массовыми вездеходами тех лет, обнаружится еще несколько удивительных фактов. LM002 не имеет привычной рамы. Под кузовными панелями из алюминия и стеклопластика скрывается пространственная стальная структура. Подвеска на неразрезных мостах? Как бы не так — независимая спереди и сзади!

Подытожим: LM002 — на все руки мастер. С разгоном до 100 км/ч менее чем за восемь секунд, проходимый и роскошный с поправкой на представления о люксе в ту пору.

Ruf CTR

Семейное предприятие Алоиза Руфа начало свою деятельность до Второй мировой и со временем пришло к выпуску автобусов. В середине 70-х у руля встал Руф-младший и принялся дорабатывать Porsche. Да так, что уже в следующем десятилетии ателье удостоилось почетного статуса автопроизводителя. И подтвердило его уникальным CTR (Group C Turbo Ruf). Снаружи — просто 911 Carrera 3,2, как правило пронзительного желтого цвета. А вот внутри…

© Stephan Bauer/Courtesy of RM Sotheby's

© Stephan Bauer/Courtesy of RM Sotheby's

© Stephan Bauer/Courtesy of RM Sotheby's

© Stephan Bauer/Courtesy of RM Sotheby's

Хотя, стоп! Перед тем, как лезть в самые интимные уголки, постучим по кузову — он частично алюминиевый, что позволило снизить массу. Оппозитному шестицилиндровому «три и два» нарастили объем до 3,4 литра и пришпорили двумя турбонагнетателями до 469 л.с. и 553 Нм. Пятиступенчатая механическая коробка передач — и та собственной разработки. КП от «Карреры» не сдюжила бы мощь, а четырехступенчатую от 930 Turbo Руф отмел как пережиток прошлого. В комплект также вошел каркас безопасности, спортшасси и усиленные тормоза. Отнюдь не лишнее оснащение, учитывая, что Yellowbird выезжает из четырех секунд и выжимает свыше 340 км/ч.

Ferrari F40

Один из сильнейших автомобилей восьмидесятых, он же из числа быстрейших и самых красивых. Вдобавок более массовый, чем его предок 288 GTO. Построено 1311 штук. Наконец, вот еще факт, делающий эпохальный F40 особенно значимым, — это последний проект с одобрением самого Энцо Феррари.

© Ferrari

© Ferrari

© Ferrari

Те, кто имел счастье прохватить на суперкупе, отмечают его бескомпромиссный взрывной характер. «Виной» тому 2,9-литровый V8 (до 484 л.с. в американской спецификации) с двумя турбонагнетателями. Он выставлен напоказ под стеклом крышки капота, хотя весь F40 стоило бы вылепить из прозрачного материала. Ажурную силовую структуру, двухрычажки спереди и сзади и другие подробности должен видеть каждый!

© Ferrari

На тестах журнала Car and Driver суперкар ошарашил спринтом до 97 км/ч (60 миль/ч) за 4,2 секунды и подарил испытателям бурю эмоций: «Это машина для опытного водителя. Она так и прости выставить ее на гоночную трассу, где можно постепенно приблизиться к пределу ее потенциала. Огромная мощность, внезапный «буст» и невероятное сцепление с дорогой провоцируют разные неожиданности.

Вот самое веселое, что вы можете сделать в F40: плавно ехать на первой передаче со скоростью около 25 км/ч, затем выжать газ в пол и держаться. Прежде чем вы успеете сосчитать до тысячи включится наддув, задние колеса сорвутся в пробуксовку, задняя часть начнет гулять из стороны в сторону, и F40 умчится вперед. Помните онборды, на которых Ален Прост вылетает с дымом на своем Ferrari с пит-стопа после смены шин? Вы только что испытали это».