Самые мощные автомобили восьмидесятых
Отдача двигателей неустанно ползет вверх с упорством покоряющего Эверест альпиниста. Здравый смысл, передышка, удовлетворенность достигнутым? В гонке вооружений этими понятиями остается лишь пренебречь. И правильно, знаете ли! Результат фанатизма компаний восхищает и вдохновляет.
Скажем, современный гибрид Mercedes-AMG S 63 E Performance развивает 802 л.с. — для большого серийного седана беспрецедентно. Про электрокары и говорить нечего — они уже приблизились к отметке в 2000 л.с. Перед тем, как выйти на головокружительные значения, лошадиные силы проскакали длинный путь сквозь десятилетия. Мы покажем его в новом цикле материалов про особо мощные модели. И начнем с восьмидесятых.
Alpina B12 5.0
Немецкое тюнинг-ателье Alpina со статусом автопроизводителя уже много лет устраивает конкурентам мастер-класс по идеальным апгрейдам BMW. Главное внимание уделяется технической стороне. Изменения в экстерьере — образец хорошего вкуса. Минимальные и аккуратные.
В 1988 году BMW показала роскошную 750i (E32), первый послевоенный автомобиль Германии с двигателем V12. Спецы «Альпины» разглядели в нем основу для еще более быстрого «бизнес-джета» и вообще лакомый кусок. Пятилитровый M70 с одним распредвалом в каждой головке блока цилиндров улучшен поршнями Mahle (степень сжатия выше), увеличенными впускными клапанами, скорректированными фазами газораспределения, новым выпускным трактом и перепрошитым электронным управляющим блоком. Параметры — повод для гордости: 350 л.с. и 470 Нм, на 50 л.с. и 20 Нм больше, чем с завода. Предельные рабочие обороты выросли до 6400 об/мин.
Alpina B12 5.0 — настоящий «слипер» (неприметная и быстрая машина) по меркам своей эпохи и отнюдь не «овощ» по нынешним стандартам. До 100 км/ч ускоряется за 6,9 секунд и на автобане заваливает стрелку спидометра за 275 км/ч. На извилистых дорогах супер-«семерка» тоже отнюдь не легкая жертва для прытких спорткупе, поскольку снабжена спортивными тормозами, амортизаторами и пружинами Bilstein, перенастроенным рулевым механизмом, 17-дюймовыми колесами с шинами 235/45 спереди и 265/40 сзади.
Alpina B10 Biturbo
О культовом BMW M5 (E34) либо хорошо, либо никак! Это не сарказм и не цинизм — спортседан представлял собой грозную силу и мог сильно расстроить владельцев пижонских двухдверок. В свою очередь встреча со свирепой B10 Biturbo не сулила «эмке» ничего хорошего.
«Волк в овечьей шкуре» от Alpina совсем не похож на M5, несмотря на плюс-минус схожую внешность. Напомним, дорестайлинговая заводская модель шла с 315-сильной рядной «шестеркой» S38B36 объемом 3,6 литра. Два распредвала, шесть индивидуальных дроссельных заслонок, высокая степень форсировки без системы наддува. Отправной точкой для B10 Biturbo послужила BMW 535i, у которой 3,5-литровый шестицилиндровый M30B35 с одним распредвалом и вальяжными 211 л.с. Мастера тюнинговых дел вдохнули в него новую и прекрасную жизнь.
Кованые поршни Mahle, усиленные шатуны, отбалансированные движущиеся части, новый распредвал и клапаны, кастомный впуск и выпуск и, самое главное, два малоинерционных турбокомпрессора Garrett T25 с давлением 0,4–0,8 бар. Как вам наборчик?! «Эмке» супротив альпиновских 360 л.с. и 520 Нм остается раскуривать в углу большую кубинскую сигару. При параллельном старте резвая стоковая BMW глотает пыль: ее визави набирает сотню за 5,6 секунды, опережая примерно на 0,8 секунды и вдобавок выжимает свыше 290 км/ч.
Судя по всему, счастливчик за рулем B10 BiTurbo не испытывает на высоких скоростях первобытный страх благодаря спортивной подвеске (спереди амортизаторы Bilstein, сзади Sachs с электрогидравлической регулировкой высоты дорожного просвета) и более эффективным тормозам.
Ferrari Testarossa
Дизайн звезды криминальной драмы «Полиция Майами: Отдел нравов» оставил след в душе нескольких поколения петролхедов. Студия Pininfarina проделала невероятную работу! Впрочем, Testarossa — это не только эстетика, но и инженерия. Здесь не совсем обычный (некогда типичный для дорожных и гоночных Ferrari) «плоский» 12-цилиндровый Tipo F113 объемом 4,9 литров (390 л.с.) с четырьмя клапанами на цилиндр. Его конструктор Мауро Форгьери просил не причислять агрегат данного типа к оппозитному племени.
«Пожалуйста, не называйте его «боксером». Правильнее сказать, что это flat-12, то есть V12 с развалом блока 180 градусов. Разница между ним и настоящим оппозитным мотором следующая — у Ferrari соответствующие шатуны каждого ряда соединены c одной и той же шатунной шейкой, поэтому два поршня движутся в одном направлении, тогда как в настоящем «оппозите» (например, у шестицилиндрового Porsche) поршни движутся в противоположных направлениях».
На что похожа езда на «Тестароссе» и что чувствовал за ее рулем харизматичный детектив Джеймс «Санни» Крокетт из «Полиции Майами»? Ответ в публикации интернет-сайта Autozine.
«Разгоните Testarossa за 270 км/ч, и она останется удивительно стабильной благодаря превосходной аэродинамике. Подвеска по критериям класса необычайно мягкая, что обеспечивало комфортную езду, не характерную ни для одной другой «экзотики». Но кузов довольно сильно кренился в поворотах — проблема усугублялась компоновкой — как и у BB, мотор находится над трансмиссией и главной передачей, поэтому центр тяжести выше, чем заслуживал суперкар. Testarossa никогда не была автомобилем для атаки в поворотах, в отличие от лимитированных GTO или Porsche 959. Если переступить грань, крен спровоцирует избыточную поворачиваемость, тяжелый «хвост» выкидывает из поворота, и тогда ситуацию трудно спасти. Более того, на узких дорогах всегда осознаешь огромную ширину машины».
Ferrari 288 GTO
Иногда в индустрии, как и в обычной жизни, сходятся звезды и все мыслимые обстоятельства, чтобы на свет появилось поистине гениальное дитя. Такое, как 288 GTO — один из самых прославленных и желанных Ferrari в истории. Он смахивает на среднемоторный 308, однако между ними буквально пропасть. Gran Turismo Omologata — результат серьезного переосмысления исходной конструкции с топовыми решениями от легендарного гуру Николы Матерацци. Пожалуй, главное — продольно установленный 400-сильный V8 объемом 2,85 литра с двумя турбокомпресорами IHI. Поперечная компоновка на «308-м» создавала сложности с размещением «улиток» и интеркулеров.
Основная часть наружных панелей из стекловолокна, крыша из карбона и углепластика и лишь двери стальные. Таким образом, 288 GTO весит всего 1159 кг и в силу энерговооруженности обладает прекрасной динамикой. По данным журнала Road & Track, 97 км/ч (60 миль/ч) набирает за 5 секунд. Максимальная скорость — 288 км/ч.
С 1984 по 1987 год построено 272 экземпляра. Плюс шесть 288 GTO Evoluzione под омологационные требования гоночной группы B для «эволюций». После того, как категорию расформировали, спецмодель оказалась не у дел с тиражом скромнее запланированного. Право слово, обеспеченные фанаты многое потеряли! Двигатель «раздут» до 659 л.с., снаряженная масса меньше тонны, оперение серьезно пересмотрено и дополнено новыми элементами. Кстати, ряд приемов из области аэродинамики в дальнейшем применили на Ferrari F40, которая тоже фигурирует в нашем рассказе.
Aston Martin V8 Vantage
Британская фирма всегда знала толк в серьезной мощности под джентльменской маской, но с суперхаризматичным V8 Vantage она определенно превзошла себя! Гран-турер увидел свет в 1977 году и считался первым суперкаром Англии. Но во всей красе он раскрылся именно в восьмидесятые. Один из самых свирепых — «Астон» в спецификации X-Pack (от двигателя с маркировкой 580X).
«Мистер Икс» оснащался 5,3-литровым V8. Объем как у стандартного Vantage, однако нюансов масса — поршни Cosworth, особые головки блока цилиндров с увеличенными впускными каналами, газораспределительный механизм с другими распредвалами и увеличенным подъемом клапанов. Опционально предлагались карбюраторы и впуск повышенной производительности. С ними силушка достигала 438 л.с. Если этого было недостаточно, подразделение Aston Martin Works Service ставило 6,3-литрового монстра отдачей в 456 л.с.
Porsche 959
«Слова «идеальный» трудно избежать. Какое точнее бы описывало автомобиль? Он сочетает в себе характеристики гоночного болида с комфортом роскошного седана, одинаково хорошо справляется с поездками в часы пик, преодолевает заснеженные горные перевалы и обгоняет легкие самолеты», — писал об этом чуде инженерной мысли журнал Car and Driver. Поразительно! Согласно стереотипам, элитные спорткары 80-х годов нередко напоминают камеры пыток с изуверской эргономикой, но Porsche 959 не такой. Он комфортабельнее, чем 911 и столь универсальный, что, по мнению американских журналистов, назвать его идеальным — это самое мягкое преувеличение. Вдвойне неожиданно, ведь речь идет о проекте, изначально нацеленном на участие в гоночной группе B!
«959-й» чтит заветы фирменной компоновки и выглядит как «nine-eleven» на курсе стероидов. В заднем свесе бубнит оппозитная «твинтурбошестерка» объемом 2,8 литра. Мощность — 450 л.с. в базовом варианте и 515 л.с. у облегченного 959 S без кондиционера, электростеклоподъемников, задних сидений и прочих «ненужных» вещей. В 1988 году эксперты авторитетного немецкого издания Auto, Motor und Sport прохватили на таком спартанском «Порше» по автодрому Nardo и выяснили максимальную скорость — 339 км/ч. Если «обычных» 959 сделано более трехсот, то «эсок» всего 29.
Конечно, суперкар силен не одним двигателем. У него система полного привода с активным распределением крутящего момента Porsche-Steuer Kupplung (PSK), кузов из алюминия и кевлара, подвеска с возможностью изменения дорожного просвета в диапазоне 120–180 мм, первая на серийной машине функция мониторинга давления в шинах.
Lamborghini Countach LP5000 Quattrovalvole/25th Anniversary Edition
Ферруччо Ламборгини всегда мечтал поквитаться с Энцо Феррари и сенсационный Countach ему в этом помог. Олицетворение понятия «суперкар» портило нервы парням из Маранелло с 1974 по 1990 год. За этот продолжительный период среднемоторник неоднократно обновлялся и всегда был в авангарде сильнейших. Пик формы пришелся на вторую половину декады, когда дебютировала модификация LP5000 Quattrovalvole.
Рабочий объем V12 вырос с 4,8 у LP500 S до 5,2 литра. На каждый цилиндр — по четыре клапана, как следует из названия. С шестью карбюраторами Weber выходило 455 л.с. Столько же у технически идентичного 25th Anniversary Edition 1988 года, приуроченного к юбилею марки Lamborghini. Кстати, он шустрее, чем LP5000 QV — 100 км/ч даются за 4,5 секунды, на три десятых быстрее. По предельным способностям паритет — 298 км/ч.
Lamborghini LM 002
В конце семидесятых «Ламборгини» пыталась выйти на рынок армейских внедорожников и потерпела поражение. Американские заказчики забраковали заднемоторный прототип Cheetah из-за посредственной управляемости, остались не в восторге от его динамики. В итоге контракт получила AM General со своим впоследствии знаменитым «Хамви». Но надо отдать должное итальянцам! Они не растерялись и выкатили абсолютно безумный серийный супервнедорожник по мотивам несостоявшегося вояки.
Машины объединяют некоторые дизайнерские решения, однако анатомически они различаются весьма существенно. От крайслеровской «восьмерки» объемом 5,9 литров отказались, заодно вычеркнув неуместную компоновку. С агрегатом для товарного 002 не мелочились и взяли его прямиком от Countach LP500 QV (455 л.с.). Гулять так гулять! Плюс полный привод с тремя блокировками дифференциалов и шикарная геометрическая проходимость. Если сравнить диковинный Lamborghini с массовыми вездеходами тех лет, обнаружится еще несколько удивительных фактов. LM002 не имеет привычной рамы. Под кузовными панелями из алюминия и стеклопластика скрывается пространственная стальная структура. Подвеска на неразрезных мостах? Как бы не так — независимая спереди и сзади!
Подытожим: LM002 — на все руки мастер. С разгоном до 100 км/ч менее чем за восемь секунд, проходимый и роскошный с поправкой на представления о люксе в ту пору.
Ruf CTR
Семейное предприятие Алоиза Руфа начало свою деятельность до Второй мировой и со временем пришло к выпуску автобусов. В середине 70-х у руля встал Руф-младший и принялся дорабатывать Porsche. Да так, что уже в следующем десятилетии ателье удостоилось почетного статуса автопроизводителя. И подтвердило его уникальным CTR (Group C Turbo Ruf). Снаружи — просто 911 Carrera 3,2, как правило пронзительного желтого цвета. А вот внутри…
Хотя, стоп! Перед тем, как лезть в самые интимные уголки, постучим по кузову — он частично алюминиевый, что позволило снизить массу. Оппозитному шестицилиндровому «три и два» нарастили объем до 3,4 литра и пришпорили двумя турбонагнетателями до 469 л.с. и 553 Нм. Пятиступенчатая механическая коробка передач — и та собственной разработки. КП от «Карреры» не сдюжила бы мощь, а четырехступенчатую от 930 Turbo Руф отмел как пережиток прошлого. В комплект также вошел каркас безопасности, спортшасси и усиленные тормоза. Отнюдь не лишнее оснащение, учитывая, что Yellowbird выезжает из четырех секунд и выжимает свыше 340 км/ч.
Ferrari F40
Один из сильнейших автомобилей восьмидесятых, он же из числа быстрейших и самых красивых. Вдобавок более массовый, чем его предок 288 GTO. Построено 1311 штук. Наконец, вот еще факт, делающий эпохальный F40 особенно значимым, — это последний проект с одобрением самого Энцо Феррари.
Те, кто имел счастье прохватить на суперкупе, отмечают его бескомпромиссный взрывной характер. «Виной» тому 2,9-литровый V8 (до 484 л.с. в американской спецификации) с двумя турбонагнетателями. Он выставлен напоказ под стеклом крышки капота, хотя весь F40 стоило бы вылепить из прозрачного материала. Ажурную силовую структуру, двухрычажки спереди и сзади и другие подробности должен видеть каждый!
На тестах журнала Car and Driver суперкар ошарашил спринтом до 97 км/ч (60 миль/ч) за 4,2 секунды и подарил испытателям бурю эмоций: «Это машина для опытного водителя. Она так и прости выставить ее на гоночную трассу, где можно постепенно приблизиться к пределу ее потенциала. Огромная мощность, внезапный «буст» и невероятное сцепление с дорогой провоцируют разные неожиданности.
Вот самое веселое, что вы можете сделать в F40: плавно ехать на первой передаче со скоростью около 25 км/ч, затем выжать газ в пол и держаться. Прежде чем вы успеете сосчитать до тысячи включится наддув, задние колеса сорвутся в пробуксовку, задняя часть начнет гулять из стороны в сторону, и F40 умчится вперед. Помните онборды, на которых Ален Прост вылетает с дымом на своем Ferrari с пит-стопа после смены шин? Вы только что испытали это».