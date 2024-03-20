Названы факторы, говорящие о неадекватной цене на автомобили с пробегом

Эксперты сервиса для покупки и продажи авто "СберАвто" рассказали, по каким признакам можно определить, что цена на подержанную машину завышена. Как уточняют "Известия", ориентироваться нужно на пять важных факторов.

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Первый из них - значительная разница между ценами на рынке и стоимостью авто. Стоит предварительно изучить, сколько стоят похожие автомобили (той же модели и года производства, с тем же кузовом, двигателем, КПП), вывести среднее арифметическое и сравнивать с ним. Но, по словам экспертов, при этом нужно учесть, что на рынке есть "крайние" варианты - например, дорогие машины с большими вложениями в тюнинг, либо дешевые, после аварий. Оптимально использовать медианную стоимость - это значение, при котором стоимость половины предложений будет ниже, а другой половины - выше.

Второй фактор - то, что продавец не понимает разницы между удачным и неудачным вариантом исполнения автомобиля. Предварительно лучше изучить отзывы в личных автоблогах, где обычно указываются "болезни" конкретных моделей и комплектаций.

Третье - зачастую продавцы, выставляющие неадекватный ценник, не рассказывают об истории автомобиля. Между тем, она напрямую влияет на его стоимость. Был ли автомобиль в ДТП, где обслуживался, есть ли соответствующие документы, какие детали были заменены и на что именно - все это важно для понимания адекватности запроса.

Четвертый признак, свидетельствующий о неадекватном ценнике - аномальные показатели эксплуатации. Это, например, слишком большой или слишком маленький пробег. В среднем, по данным экспертов, россияне проезжают в год от 10 тысяч до 30 тысяч километров и владеют одним автомобилем не меньше трех лет. Если автомобиль выставили на продажу спустя год после покупки, лучше провести его тщательный техосмотр.

Наконец, пятый фактор - то, что продавец отказывается от аргументированного торга. Если владелец может привести подтверждающие цену факты (автомобиль не бит, не крашен и так далее), это большой плюс. А если говорит, что не сдвинется ни на рубль по каким-то личным причинам, это вызывает вопросы.