Кроссовер Lada на базе Vesta: все факты о главной новинке 2025 года

С кроссоверами у АвтоВАЗа пока не очень получается. Есть "Нивы", да, но большинство скажет, что это морально устаревшие автомобили с узкой целевой аудитории, которым нужен настоящий внедорожник. Был до недавнего времени Lada Xray, созданный на платформе бывшего партнёра B0, но народ его не принял. И каждый раз недоумевал, почему вместо серийного концепта, гордо презентованного в 2012 году, на конвейер встал, как его прописывали сами вазовцы, "высокий хэтчбек". Осознавая, какой сегмент остаётся неосвоенным, АвтоВАЗ всё-таки попробует выпустить кроссовер.

© Российская Газета

Платформа, класс и габариты

Автомобиль обозначается как представитель B+ класса, что неудивительно, потому что в основе лежит Lada Vesta. Как бы многим хейтерам АвтоВАЗа не хотелось, но платформа Vesta во многом оригинальная и является плодом работы вазовского коллектива. Да, с элементами, подсмотренными или позаимствованными у Renault-Nissan и их древней B0.

Если говорить о платформе, то можно понять и примерные габариты. Вряд ли будет меняться параметр межступичного расстояния, который у Lada Vesta составляет 2635 мм. Для сравнения, колёсная база Kia Seltos и Hyundai Creta - 2610 мм. Длина кузова Lada Vesta SW - 4440 мм, у "Креты" - 4300 мм.

Другими словами, новый кроссовер Lada, скорее всего, будет играть в классе известного корейского бестселлера, который, к слову, перезапустили на рынке под брендом Solaris.

Внешность

"Это (общность платформы - прим. "РГ") не означает, что это будет "Веста". Это автомобиль, который мы сейчас посмотрели - B-Cross, он вообще не напоминает "Весту", - сказал первый исполнительный вице-президент по стратегии и техническому развитию АО "АвтоВАЗ" Евгений Шмелев, который заявил, что дизайн уже одобрен главой АвтоВАЗа Максимом Соколовым.

Справедливости ради, отметим, что представители компании путаются в показаниях, так как позднее директор продуктовых программ и проектов АвтоВАЗа Олег Груненков сообщил, что "уже наработан дизайн, он на утверждении".

Силовой агрегат

Силовые агрегаты обусловлены общностью платформы. Новый кроссовер Lada на базе "Весты", скорее всего, будет чуть тяжелее универсала и будет позиционироваться классом чуть выше донорской модели. Эти два фактора дают возможность предположить, что стопроцентно автомобиль будет оснащаться недавно появившимся на "Весте" силовым агрегатом, состоящим из модернизированного ВАЗ-21179, названного маркетологами 1.8 Evo, и вариатора от восточноевропейского партнёра.

Ранее "РГ" рассказывала, что 1.8 Evo в будущем получит в пару 6-ступенчатую МКПП, которую будут поставлять также китайцы. Соответственно, если будут базовые версии на этой "ручке", то узнаем, как они едут в следующем году, когда эта связка появится на Lada Vesta.

Третий вариант, который очевиден, но которому пока далеко до конвейера: турбомотор мощностью до 150 л.с.

Ну и нельзя списывать со счетов пару 106-сильного двигателя и 5-ступенчатой механической коробки передач, которую могут оставить для снижения ценового порога.

Тип привода

Кроссовер на базе Lada Vesta не получит систему полного привода, так как её установка не предусмотрена платформой. Теоретически для вазовских инженеров нет ничего невозможного, но каждый проект должен быть экономически оправдан. В данном случае конечная стоимость продукта, его объёмы реализации не позволяют проработать вариант с 4х4.

Название

Предполагается, что АвтоВАЗ уже выбрал название для будущей новинки, но оно пока держится в секрете. Пока модель фигурирует как B-Cross или кроссовер B+.

Сроки выхода

В конце 2023 года президент АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что кроссовер появится в двухлетней перспективе.

Конкуренты

Их уже достаточно, а к моменту выхода Lada B-Cross станет ещё больше: начиная от кроссовера "Москвич 3" и локализованных на "Автоторе" китайских иномарок, заканчивая авторитетным Solaris HC, цены на который на момент написания материала официально не названы. Инсайдеры говорят о стартовом прайсе 2,9 млн рублей.

Цена

Стоимость конкурентов - от 2,2 млн рублей. Цена на Lada Vesta SW Cross стартует от 2 053 900 рублей за топ-версию Techno "24 со 106-сильным мотором и 5-ступенчатой "механикой", купить Vesta SW Cross в аналогичном исполнении с 1.8 Evo и вариатором стоит 2 127 900 рублей. Полагаем, что 2-2,1 млн рублей - начальный ценник на новый кроссовер Lada с поправкой на сроки выпуска и наличие комплектации со 106-сильным мотором и 5-скоростной МКПП.