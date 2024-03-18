Hyundai Creta возвращается в Россию. Сколько будет стоить корейский бестселлер

В России популярные модели марок Hyundai и Kia будут продаваться под брендом Solaris, принадлежащим компании "АГР". Первыми дилерам поступили седаны Solaris HS (бывший Hyundai Solaris), на очереди - Solaris HC, он же Hyundai Creta. Дилеры рассказали о том, сколько будет стоить новинка, и почему лучше купить "Крету" до конца марта.

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Пока "живых" автомобилей у дилеров нет, в первых партиях будут кроссоверы с передним приводом, мотором 1.6 литра на 123 л.с. и автоматической коробкой передач. В будущем должны появиться комплектации с 4х4: с механической коробкой и мотором 1.6, а также модификация со 149-сильным двигателем и "автоматом".

Цены за наличный расчёт моноприводных Solaris HC стартуют от 2 670 000 рублей, в версии с дополнительными пакетами прайс доходит почти до 3 млн рублей. Традиционно ценник можно сбить, оформив кредит (минус 300 тысяч рублей) или сдав машину в трейд-ин (200 тысяч рублей).

Автомобили бренда Solaris выпускаются на ООО "Автомобильный завод АГР", который ранее назывался "ХММР" и принадлежал Hyundai Motor. В настоящее время сборка ведётся из остатков машинокомплектов, но новый собственник активно ведёт переговоры с корейскими партнёрами о возобновлении поставок необходимых компонентов.