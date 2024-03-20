Названы новые бестселлеры на вторичном авторынке

В рейтинге продаж автомобилей с пробегом сменились лидеры, причем как в общем зачете, так и в сегменте иномарок. И если рокировки между моделями Lada могут носить эпизодический характер в зависимости от сезонности и рыночной ситуации, то прорыв корейских автомобилей говорит о закате эпохи Ford Focus.

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Снова "в плюсе"

После четырех месяцев падения вторичный авторынок вернулся к росту. По данным агентства "Автостат", в феврале россияне купили 399,4 тыс. подержанных машин - это на 1% выше показателя годичной давности и на 23% больше, чем месяцем ранее. В целом же с начала 2024-го реализация автомобилей с пробегом, тем не менее, остается в отрицательной зоне - 724,1 тыс. единиц (-4%).

Четверть вторичного авторынка в последнем зимнем месяце пришлось на отечественную марку Lada - в феврале было продано 101,6 тыс. подержанных машин с ладьей на радиаторной решетке (+17%). Второе место, почти с 2,5-кратным отставанием от лидера, занимает японская Toyota, чей результат составил 42 тыс. единиц (-9%). Далее следуют корейские бренды Hyundai (21,4 тыс. шт., -5%) и Kia (21,3 тыс. шт., -4%). Замыкает топ-5 вторичного авторынка по-прежнему японский Nissan с показателем 19 тыс. реализованных машин (-7%). Стоит отметить, что в первой десятке только два бренда показывают положительную динамику к февралю 2023 года - помимо уже упомянутой "Лады", это Chevrolet (+1%).

По словам директора направления Автомобили с пробегом сети дилерских центров "Прагматика" Александра Суркова, факторами роста вторичного авторынка в феврале стали небольшая база начала 2023 года, высокие кредитные ставки и потребность дилеров в освобождении оборотных средств, в результате чего они вводили программы стимулирования спроса как в части кредитных предложений, так и прямых выгод для потребителя, а также предсезонный всплеск.

В свою очередь, заместитель генерального директора по направлению автомобилей с пробегом АГ "Авилон" Роман Титов отмечает, что на рынке есть немалая часть клиентов, которые, ожидая роста цен, стремятся купить автомобиль сейчас, не дожидаясь очередного подорожания. При этом поведение и предпочтения покупателей по автомобилям с пробегом не претерпели значительных изменений. Наиболее высокий спрос сейчас ожидаемо сконцентрирован в отношении автомобилей от 2 до 4 млн рублей (речь, в том числе, идет о таких хитах, как Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo), а также по моделям, подходящим для сделок по лизингу (таких, как Lada, Chery, Geely, Haval и пр.).

Великолепная "семерка"

Между тем, в феврале произошли перестановки в рейтинге продаж. Самой популярной моделью с пробегом впервые за долгое время стал седан Lada 2107 с показателем 9,7 тыс. машин (+46%), хотя еще месяц назад он был на седьмом месте. Таким образом, хэтчбек Lada 114 опустился на вторую строчку "пьедестала почета" - в феврале его выбрали 9,2 тыс. покупателей (+12%), гласят данные "Автостата".

На фоне всплеска спроса на морально устаревшие вазовские автомобили лидером среди подержанных иномарок стала Kia Rio, разошедшаяся тиражом в 7,6 тыс. экземпляров (-3%). Далее практически с равными результатами продаж следуют Hyundai Solaris, Lada 2170 (седан Priora) и Ford Focus. Таким образом, последний уступил "пальму первенства" в сегменте иномарок с пробегом корейским моделям.

Как отмечает директор направления автомобилей с пробегом автомобильного маркетплейса Fresh Максим Солодовник, основными причинами повышенного спроса на модели АвтоВАЗа на вторичном рынке являются их ремонтопригодность и низкие цены, а также отсутствие проблем с запчастями. В то время, как тот же Ford Focus с пробегом становится всё сложнее в обслуживании в связи с уходом бренда с российского рынка еще в 2019 году.

"С другой стороны, владельцы корейских автомобилей с пробегом сейчас проблем с запчастями не испытывают, так как в нашей стране эти бренды сумели создать широкую сервисную сеть и, видимо, запасы комплектующих. Возрождение производства на заводе в Петербурге дает надежду, что проблем с ними не будет и дальше, поскольку производитель новых моделей Solaris уже озвучил гарантию в 3 года или 100 тыс. км пробега, значит, поставщики комплектующих уже найдены в дружественных странах", - рассуждает Максим Солодовник.

Корейские "Солярисы" и "Рио" захватили лидерство в сегменте подержанных иномарок по причине очень высоких цифр реализации новых автомобилей данных моделей в прошлых периодах, добавляет директор департамента автомобилей с пробегом ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Гришаков.

Автомобили, как вино

Согласно оценкам "Автостата", средняя цена подержанной легковой машины в феврале составила 1 млн 612,5 тыс. рублей. Таким образом, по сравнению с январем автомобили с пробегом в нашей стране подорожали в среднем на 1,4% или на 22 тыс. рублей. Если же сравнивать февральский результат с тем, что был год назад (в последний зимний месяц 2023-го), то с тех пор подержанные машины стали дороже в среднем на 13,4%, что в денежном выражении соответствует сумме в 190 тыс. рублей.

По словам Александра Суркова, после длительного периода снижения цен в условиях охлаждения потребительского спроса прайсы стали возвращаться к докризисному уровню. Так продавцы-частники переписали ценники в ожидании сезонного спроса, а дилеры продолжали стимулировать продажи. Корректировка цен со стороны дилеров в ближайшем времени возможна, вслед за общим трендом рынка. Поэтому сейчас самое удачное время для покупки автомобиля у дилера пока действуют стимулирующие программы.