В России ждут кроссовер Jetour X70 без «плюса»: что о нем известно

Как сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на источник из дилерского сообщества, в июле 2024 года ожидается поступление модели X70 без приставки Plus. Она уже представлена в Китае и на некоторых зарубежных рынках, в частности, в Омане. Стоит отметить, что в графике премьер на этот год, анонсированном российским представительством Jetour, кроссовер с индексом X70 не фигурировал.

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«Китайские автомобили» отмечают, что в Китае Jetour X70 — это не просто конкретная модель, а целое семейство автомобилей, которое включает как обычный X70, так и вариации с индексами X70M, X70S, X70 C-DM, X70 Pro и X70 Plus. С большой долей вероятности в России ожидается именно обычный X70, который представляет собой слегка перелицованный Soueast DX8S.

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Jetour X70 можно найти на глобальном сайте марки. Это среднеразмерный кроссовер длиной 4,75 метра, сопоставимый по габаритам с Chery Tiggo 8, который предлагается с пяти- и семиместным салоном. Спереди у него подвеска типа Макферсон, а сзади «многорычажка». От представленного в России X70 Plus он отличается дизайном экстерьера и интерьера — у него другой руль, иной центральный тоннель и два отдельных экрана — цифровая «приборка» диагональю 12,3 дюйма и тачскрин мультимедийной системы на 10,25 дюйма.

Jetour X70 комплектуется бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра и мощностью 156 лошадиных сил. Коробок передач две на выбор: шестиступенчатая «механика» либо шестиступенчатый «робот» с двойным сцеплением. Привод только передний. Заявленный расход топлива в смешанном цикле — восемь литров на 100 километров, максимальная скорость — 180 километров в час.

Цены на модель в Китае варьируются от 87,9 тысячи до 149,9 тысячи юаней, что в пересчете по курсу сегодняшнего дня составляет 1,14-1,9 миллиона рублей.

Ранее в пресс-службе Jetour рассказали, что ближайшей премьерой на российском рынке станет модель X50 — он же чуть видоизмененный Soueast DX50. Это кроссовер меньшего размера, который в России будет конкурировать с Geely Coolray.