Geely Monjaro в России подорожал на 195 тыс. рублей

Кроссовер за год с момента старта продаж в России подорожал на 195 тыс. рублей, следует из прайс-листа, опубликованного на сайте бренда.

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Согласно актуальному ценнику, автомобиль предлагается россиянам по цене от 4,695 млн рублей без учета акций и спецпредложений. Столько стоит автомобиль в базовом исполнении Luxury с бензиновым турбомотором 2.0 мощностью 238 л.с., восьмиступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом. На старте продаж такой же кроссовер предлагался за 4,5 млн рублей.

Рекомендованная розничная цена на этот кроссовер в комплектации Flagship составляет в настоящее время 4,89 млн рублей против 4,7 млн рублей годом ранее, а в максимальной комплектации Exclusive автомобиль стоит 4,99 млн рублей. На старте продаж за него просили 4,8 млн рублей.