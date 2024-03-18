Эксперты рассказали, как подготовить автомобиль к весне

Несмотря на потепление, россияне не спешат менять зимние шины на летние. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на специалистов автосервисов, рост спроса на услуги шиномонтажа пока наблюдается лишь в самых теплых регионах. Однако водителям перед весной нужно не только «переобуться», но и проверить другие важные системы авто.

Когда лучше менять резину?

Как отметили в сети станций технического обслуживания (СТО) Fit Service, в большинстве регионов РФ рост спроса на шиномонтаж начинается не ранее третьей декады марта.

«Москве этой зимой было очень много снега, он тает слабо, потому что плюсовая температура еще нестабильная. На дорогах сохраняется гололёд», — сказала руководитель СТО Александр Гоман.

Управляющий директор дилерского центра Frank Auto Ирина Франк добавила, что «переобуваться» можно с 1 марта, однако массово резину в средней полосе РФ меняют в середине апреля, когда среднесуточная температура воздуха достигает уровня +7 градусов. Крайний срок — 31 мая. С 1 июня водителю грозит штраф в 500 рублей.

Что еще нужно проверить в авто после зимы?

По словам Гомана, обратить внимание стоит на систему кондиционирования — причем до момента включения кондиционера. Следует убедиться в ее герметичности и при необходимости заправить фреоном. Использовать систему без хладагента нельзя — это может привести к поломке компрессора.

Также нужно проверить систему охлаждения двигателя. В зимние месяцы ячейки радиатора двигателя внутреннего сгорания (ДВС) забиваются грязью, песком и реагентами. Их необходимо почистить, так как из-за этого ухудшается теплообмен, и нагрузка на систему охлаждения возрастает.

«Особый фокус внимания весной — на тормозную систему автомобиля. Зимой на тормозные суппорты летели дорожные реагенты. В результате они начинают подклинивать, поэтому их необходимо обслужить», — сказал директор Fit Service.

Он добавил, что машину также следует тщательно помыть и осмотреть на предмет мелких сколов и царапин. Если деньги позволяют, то следует заказать детейлинг — кузов отполируют и покроют защитным составом. Франк же считает, что почистить следует и салон, поскольку за зиму в нем скапливается много грязи.

Руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Илья Иванский посоветовал во время подготовки проверить все подкапотное пространство. Например, аккумулятор на наличие повреждений и коррозии. Также следует проверить все технические жидкости, в том числе масло, и заменить их при необходимости.