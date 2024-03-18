Названы самые надежные кроссоверы и внедорожники в мире

Опираясь на опрос владельцев, аналитики автомобильной отрасли выявили шесть моделей, которые стали эталонами надежности в 2024 году.

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Toyota RAV4 занимает шестую позицию с 80 баллами из возможных 100. Автомобиль оснащается 2,0-литровым бензиновым силовым агрегатом. Toyota RAV4 практически не имеет нареканий при обслуживании и эксплуатации, а отделка салона выполнена по последнему слову техники.

Acura RDX также зарекомендовала себя, получив 80 баллов из 100. Acura RDX оснащенная турбированным 2,0-литровым двигателем и десятиступенчатым "автоматом", что демонстрирует впечатляющую динамику. Владельцы отмечают некоторую капризность электронных систем, но это не омрачает общую картину.

Subaru Forester, оцененный в 82 балла, занял четвертую строчку рейтинга, показав себя как пример сбалансированности и надежности. Электронные системы в ряде случаев дают сбои, но это не снижает его общую ценность. Subaru Forester оснащается 2,5-литровым турированным бензиновым силовым агрегатом.

На третьем месте Lexus GX, набравший 83 балла, что подтверждает репутацию премиального и надежного автомобиля, несмотря на незначительные недочеты в электронике. Lexus GX оснащается 2-литровым силовым агрегатом мощностью 330 лошадиных сил.

Вторая строчка была отдана Toyota 4Runner с оценкой в 87 баллов из возможных 100. 4Runner поражает своим качеством и выносливостью.

На первом месте расположился и Subaru Crosstrek с 99 баллами. Crosstrek практически идеален, если не считать управляемость на сложных участках дорогах.

Данный аналитический рейтинг в очередной раз доказывает, что не все автомобили имеют нарекания, мировые производители идут в ногу со временем, предлагая качественные и выносливые транспортные средства.