Механики автосервиса объяснили, как готовить машины к лету

В преддверии скорого потепления россиянам напомнили о необходимости проверить состояние своих автомобилей к сезону. Если в большинстве регионов отправляться а сезонный шиномонтаж ещё рано, то провести диагностику технического состояния транспортных средств и заранее устранить возможные неполадки автомобилистам рекомендуют заранее, не дожидаясь ажиотажа.

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Так, с наступлением тепла в автомобилях не лишним будет проверить работу ряда автомобильных систем.

В частности, важно проверить работу системы охлаждения двигателя. За несколько зимних месяцев ячейки радиатора нередко забиваются смесью реагентов и дорожной грязи, из-за чего теплообмен ухудшается, а нагрузка на систему увеличивается. Таким образом, для обеспечения стабильной работы его необходимо промыть.

Если говорить о кондиционере, то рекомендовано проводить диагностику до наступления тепла. Дело в том, что если система не герметична и происходит утечка хладагента, то запуск может привести к выходу из строя дорогостоящего компрессора и других компонентов.

Из-за дорожной химии с наступлением весны стоит уделить отдельное внимание и тормозной системе. В итоге в ряде случаев тормозные суппорты может подклинивать — чтобы избежать этой проблемы, их необходимо своевременно обслуживать.

«Надо осмотреть аккумулятор на наличие повреждений, коррозии на клеммах и проверить уровень заряда. Не лишним будет проверить все технические жидкости — тормозную, охлаждающую и омывающую, а также масло — и заменить их при необходимости», — подчеркнул глава автомобильного маркетплейса Fresh Илья Иванский.

Помимо этого, уберечь кузов автомобиля от пагубного воздействия противогололёдных реагентов поможет мойка. Причём заезжать на неё водителям рекомендуют не только весной, но и в течение зимы.

А вот торопиться с сезонной заменой шин водителям не советуют. Дело в том, что погода в средней полосе остаётся нестабильной и в ночные часы температура опускается ниже нуля, а на дорогах образуется гололёд.

Менять зимние покрышки на летние рекомендовано только когда среднесуточная температура воздуха установится на отметке не ниже +7 градусов.