Hyundai обновит пикап Santa Cruz: что изменится

Модель, присутствующая на рынке с весны 2021 года и конкурирующая в США с Ford Maverick и Honda Ridgeline, преобразится в ходе планового рестайлинга. Корейская марка уже тестирует пикап на дорогах общего пользования, а зарубежные СМИ гадают, что же именно изменится во внешности Santa Cruz. Carscoops выяснил подробности о грядущем рестайлинге пикапа и опубликовал неофициальные рендеры от независимого художника, составленные на основе шпионских фотографий.

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Обновленный Hyundai Santa Cruz изображен на неофициальных рендерах с более квадратной радиаторной решеткой с новым рисунком, состоящим из прямоугольных блоков. Кроме того, у него новые бамперы и иная конфигурация передней оптики: блоки основных фар расположены низко, а ходовые огни интегрированы в решетку. Ожидается, что изменения затронут также фонари и дизайн колесных дисков. Ходят слухи и о новых цветах в палитре — матовом зеленом Fine Green Matte и красном металлике Ultimate Red Metallic.

© Carscoopas / Josh Byrnes

По неофициальным данным, салон преобразится в стиле Tucson: на передней панели установят изогнутую панель, объединяющую два 12,3-дюймовых экрана — цифровую приборку и тачскрин мультимедийной системы. Рычаг коробки передач может «переехать» на рулевую колонку. Появится поддержка обновления ПО «по воздуху», телематические сервисы Hyundai BlueLink и новый трехцветный вариант отделки, сочетающий оттенки зеленого, черного и серого.

Актуальный Hyundai Santa Cruz комплектуется 1,5-литровой «четверкой» мощностью 191 лошадиная сила, работающей в связке с восьмидиапазонным автоматом. Альтернативой выступает 2,5-литровый турбодвигатель мощностью 281 сила в паре с восьмиступенчатым «роботом». Модель доступна как с передним, так и полным приводом. Не исключено, что с рестайлингом пикап может обзавестись гибридной версией.

Carscoops прочит рестайлинговому пикапу адаптивный круиз-контроль, функцию Start-Stop, проекционный дисплей, поддержку Apple CarPlay и Android Auto, цифровой ключ и систему аутентификации по отпечатку пальца. Скорее всего, расширится и комплекс систем безопасности.

В Россию Hyundai Santa Cruz возят по параллельному импорту, так как официально корейская марка не продает автомобили на нашем рынке, а пикап и вовсе реализовывать не планировала. На классифайдах можно найти объявления о продаже этой модели, цены варьируются от 3,3 миллиона за автомобиль 2022 года выпуска до 4,1 миллиона за пикап без пробега по РФ.