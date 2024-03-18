Автоэксперт назвал преимущества Lada Vesta с вариатором

11 марта стартовали продажи Lada Vesta с вариатором и новым двигателем 1,8 литра Evo (122 л.с.). Главный редактор портала "Южный автомобиль" Максим Черкашин испытал новинку в действии и перечислил ее основные преимущества.

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Как отмечает специалист, АвтоВАЗу удалось найти оптимальное сочетания двигателя и коробки. Интеграция силового агрегата затронула все системы силового агрегаты, включая 18 групп компонентов и новых деталей.

Первым преимуществом нового вариатора, как рассказывает Черкашин, стал запас коробки передач по крутящему моменту, который составляет 180 Нм. У двигателя 1,8 Evo крутящий момент составляет 170 Нм. Таким образом повышается надежность силового агрегата и ресурс коробки передач.

Вторым преимуществом эксперт назвал увеличенный объем масла в коробке, который составляет 7,2 литра, что обеспечивает более эффективную работу агрегата.

Третьим преимуществом стало улучшение разгонной динамики при использовании новой связки. "Веста" разгоняется до "сотни" за 11,3 сек. Тогда как машина с японским вариатором Jatco могла достичь 100 км/ч только за 13 секунд.

Еще один плюс - более комфортное управлений селектором коробки передач. Ну и главное - стоимость. Vesta с вариатором стала самым доступным автомобилем с АТ на российском рынке - ее цена начинается от 1 588 900 рублей.

Ранее "РГ" сообщала, что АвтоВАЗ приступил к тестам нового кроссовера на базе Lada Vesta. Также стало известно, что флагман российской компании получит систему ESP в августе. Кроме того, концерн назвал конкурентов Lada Vesta SW Cross с вариатором.