Названы автомобили с самыми ненадежными двигателями

Мировые автомобильные эксперты изучили предложенные на рынке автомобили и выделили среди них модели, которые оснащены самыми ненадежными двигателями.

Многие автолюбители при выборе и покупке автомобиля, учитывают его надежность. После проведенного исследования были названы худшие модели, у которых часто наблюдаются поломки двигателей.

Десятое место занимает Jeep. Самыми ненадежными силовыми агрегатами оснащаются модели Grand Cherokee и Wrangler. Их оценка по качеству составляет 26 баллов из максимальных 100.

Довольно часто нарекания к силовым агрегатам возникают у Volvo ХС60, который оснащен гибридной силовой установкой. Volvo ХС60 получил только 21 балл из возможных 100.

На восьмом месте находится Volkswagen Taos. У него были обнаружены не только часто возникающие поломки двигателя, но и прочих узлов, среди которых наиболее важные – тормоза и электросистемы.

На седьмом месте Range Rover, который начал выпускаться в 2023 году. По мнению автовладельцев, ремонт данной модели обходится очень дорого, несмотря на то, что она только вышла на рынок.

На шестом кроссовер Jaguar F-Pace. Надежность его силового агрегата была оценена в 18 баллов.

Также в лидерах антирейтинга оказались такие модели как: Maserati, Audi, Mercedes-Benz, элекрифицированная версия пикапа Ford F-150 Lightening, гибридный минивэн Chrysler Pacifica.

Перед тем как выбрать новый автомобиль, стоит внимательно изучить отзывы автовладельцев и рейтинги, которые помогут сделать правильный выбор.

Напомним, что независимо от марки и модели транспортного средства, необходимо на регулярной основе проводить замену комплектующих и технических жидкостей. Только своевременная диагностика и обслуживание смогут продлить срок службы автомобилю.