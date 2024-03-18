Автоэксперт объяснил, почему важно вовремя менять свечи в машине

Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал о том, что не все автовладельцы знают, как часто нужно менять свечи зажигания.

© Российская Газета

По словам эксперта, самый лучшие подход - проверять состояние свечей при каждом плановом техобслуживании автомобиля. Хотя производители рекомендуют менять свечи зажигания согласно регламенту: каждые 20-30 тысяч км для деталей с никелевыми или медными электродами и каждые 60-80 тысяч км - с иридиевыми и платиновыми электродами.

Родионов добавляет изданию "Известия", что из-за выхода из строя свечей в первую очередь возрастает расход топлива, ухудшается динамика хода. В холодную погоду неизбежны проблемы с запуском мотора.

"Если совсем уж затянуть с заменой, свеча может вовсе разрушится. А это чревато выходом из строя катушек зажигания или, в худшем случае, отдельных его элементов или самого двигателя", - отметил эксперт.

Окончание зимнего сезона между тем - как раз тот рубеж, когда следует проверить состояние целого ряда узлов и деталей, работавших под повышенный нагрузкой в морозы и перепады температур. Дело в том, что зимние трудности с пуском двигателя, долгие прогревы мотора и регулярная езда в городских пробках, которые на нерасчищенных и скользких дорогах - не редкость, сказываются в том числе и на сокращении ресурса свечей.