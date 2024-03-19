В каких странах бензин подорожал больше всего

Топливо марки АИ-95 с начала 2024 года сильнее всего подорожало в Аргентине: литр такого бензина подскочил в цене сразу на 27,29 процента, до 1,011 доллара (92,88 рубля). На втором месте расположилась Турция с ростом на 17,36 процента. Там цена литра АИ-95 сейчас эквивалентна 115,94 рубля. Рейтинг составило «РИА Новости», изучив открытую статистику.

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Последнее место в тройке лидеров по самому заметному подорожанию топлива занял Камерун. С начала года в африканской стране стоимость АИ-95 выросла на 15,07 процента, до 128,62 рубля за литр.

Есть и государства, где бензин, напротив, подешевел. Таких стран среди публикующих открытые данные всего 15. Первенство принадлежит Гренаде: там топливо убавило 23,48 процента, остановившись на уровне Турции. Цена литра эквивалентна 115,11 рубля.

Россия, по данным агентства, не входит и в первые 50 стран-лидеров по подорожанию. Она заняла 78 место с ростом на 0,11 процента, до 55,21 рубля за литр. Кроме этого, РФ оказалась в двадцатке стран с самым дешевым горючим, расположившись на 17 строчке.

Наиболее дешевый АИ-95 продают в Иране (2,66 рубля за литр), Ливии (2,85 рубля) и Венесуэле (3,22 рублей). Дороже всего топливо обходится жителям Монако (213,78 рубля), Исландии (212,86) и Дании (202,3 рубля).

В России бензин марки АИ-92 доступнее всего жителям Ямало-Ненецкого автономного округа: на одну среднюю зарплату они могут купить более двух тысяч литров. Меньше всего этот показатель в Ингушетии — около 600 литров.