Суд подтвердил правомерность задержания машины, если она не зарегистрирована, но попалась в руки инспектора на дороге. Ведь в такой ситуации у водителя нет и не может быть при себе регистрационных документов. Решение в пользу сотрудников ДПС принял один из районных судов Ставропольского края.

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Что же произошло? Автовладелец приобрел машину. По закону ее требуется поставить на учет в течение десяти дней. Понятно, что сразу сделать это сложно. Ведь сначала надо записаться через "Госуслуги" на прием в регистрационно-экзаменационном подразделении.

Поэтому счастливый приобретатель автомобиля ездил на ней без номеров. Однако это не понравилось сотрудникам дорожно-патрульной службы, которые его и остановили. Они попросили предоставить документы на машину. Но на руках у водителя были только паспорт транспортного средства и договор купли-продажи.

Свидетельства о регистрации, конечно, не было, поскольку машина еще не была зарегистрирована. С момента покупки прошло только четыре дня.

Тем не менее инспекторы составили на владельца машины протокол об отстранении от управления, об управлении без регистрационных документов и протокол задержания автомобиля. Это если человек забыл дома права, его наказывают только штрафом. А если он едет без свидетельства о регистрации - машину задерживают.

Автовладелец попытался оспорить это решение в суде. Но суд посчитал, что привлечен он к ответственности справедливо. Тогда он обжаловал это решение и дошел до кассационного суда. И Пятый кассационный суд отменил принятое решение. Но лишь на том основании, что к делу прилагались не оригинальные документы, а их копии, причем должным образом не заверенные. Поэтому кассация посчитала решение незаконным и отправила его на новое рассмотрение в районный суд.

Однако районный суд своего решения не изменил. И сохранил в нем формулировку: обстоятельства, что водитель якобы имел право управлять этим автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке, поскольку 10 суток после его приобретения не истекли, не имеют правового значения для привлечения к административной ответственности за управление машиной без регистрационных документов.

Глава экспертного центра "Пробок.нет" юрист Александр Шумский сообщил, что аналогичный случай произошел и в Иркутской области. При этом с момента заключения договора купли-продажи прошел один день, а машину отправили на штрафстоянку.

И получается замкнутый круг: со штрафстоянки машину владельцу не отдадут, пока не будет устранена причина задержания. То есть надо предъявить СТС, а его нет и не будет, пока автомобиль не будет поставлен на учет. А пока не заберешь авто со спецстоянки - зарегистрировать его в ГИБДД не получится. Дистанционно это не делают.

Напомним, что не столь давно Верховный суд подтвердил решения нижестоящих судов о запрете на управление автомобилем без регистрационных знаков. Водителя наказали штрафом 5000 рублей, хотя у него на руках был договор купли-продажи и срок постановки машины на учет не истек. Тогда в решении одного из судов была такая формулировка: "Право на регистрацию транспортного средства в течение 10 суток после приобретения, с учетом действующего правового регулирования, не предоставляет и право на управление данным транспортным средством, поскольку не снимает запрет на эксплуатацию транспортного средства без государственных регистрационных знаков".

Так и возникла правовая коллизия: что делать тем автовладельцам, которые только что приобрели новый автомобиль в автосалоне? Как его доставить в ГИБДД для постановки на учет? Или хотя бы довезти до дома, чтобы спокойно записаться на прием в Госавтоинспекцию? Пока виден только один выход: вызвать в автосалон эвакуатор и на нем - на регистрацию.