Ещё на шаг ближе к банкротству: компания Fisker останавливает производство

Компания Fisker, возглавляемая датским дизайнером и предпринимателем Хенриком Фискером, вынуждена на шесть недель остановить производство своей единственной модели, кроссовера Ocean, на заводе Magna Steyr в австрийском Граце, так как ей нечем платить по счетам.

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Шаткое положение компании Fisker мы уже освещали в начале марта, когда стало известно, что Хенрик Фискер ищет крупного партнёра для своего предприятия, способного заткнуть его быстро растущие финансовые дыры. Чистый убыток Fisker за прошедший год увеличился с 547 млн до 762 млн долларов, тогда как объём доступных денежных средств на счетах сократился с 737 млн до 325 млн долларов. Сейчас, как сообщает Reuters, на балансе Fisker осталось всего 120 млн долларов, с таким капиталом продолжать платить заводу Magna Steyr за выпуск новых машин просто нет смысла.

Напомним, что производство электрического кроссовера Ocean в Граце стартовало в ноябре 2022 года, и оно пока сильно отстаёт от графика: в прошлом году изготовлено 10 142 экземпляра, тогда как изначальный план на 2023 год предполагал выпуск 42 400 машин. Клиентам в 2023 году отгружено только 4700 кроссоверов, то есть на складах ещё пылятся непроданные либо не готовые к отгрузке машины. В январе завод Magna Steyr кроссоверов Fisker Ocean не выпускал, с начала февраля по 15 марта изготовлено около 1000 шт. На этом, видимо, всё.

Остановка производства на шесть недель — следствие неплатёжеспособности Fisker: компания просрочила выплату процентов по долгам и сейчас пытается эти долги реструктуризовать. Попытки Хенрика Фискера заключить спасительное партнёрство успехом пока не увенчались: по слухам, главным кандидатом является Nissan.

Nissan потенциальную сделку с Fisker официально никак не комментирует, зато вполне официально объявил на прошлой неделе о подготовке альянса с Honda. Fisker на прошлой неделе начал консультации с юристами по поводу банкротства — эта новость дополнительно обвалила акции Fisker, из-за их мусорного рейтинга компанию вот-вот исключат из листинга Нью-Йоркской фондовой биржи, что значительно усложнит ей поиски потенциальных инвесторов.

Короче говоря, дело стремительно идёт к банкротству, если только не случится чудо и в ближайшие недели Nissan или какая-нибудь другая крупная компания не объявит о готовности заключить с Fisker партнёрство. С учётом сохраняющегося тренда на глобальное замедление спроса на электромобили продать тонущую электромобильную компанию будет сложно. Перспективный модельный ряд Fisker составляют тоже исключительно «электрички» — пикап Alaska на платформе Ocean, недорогой компактный кроссовер Pear и роскошный купе-кабриолет Ronin.

Напомним, что для Хенрика Фискера его нынешняя именная компания уже вторая по счёту. Предыдущая называлась Fisker Automotive, она выпускала эффектный гибридный седан Karma, но в 2013 году подала заявление о банкротстве из-за сложностей с финансированием и проблем с качеством продукции. В 2014 году копанию Fisker Automotive купил китайский производитель комплектующих Wanxiang и переименовал её в Karma Automotive — это компания существует и поныне, но уже не имеет в Фискеру никакого отношения.