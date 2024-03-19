Названа проблема с обслуживанием китайских машин

Банк России в докладе по региональной экономике объяснил причину имеющихся трудностей с обслуживанием китайских машин в стране. "Ведомости" ознакомились с доводами регулятора.

В документе говорится, что у дилеров наблюдается дефицит запчастей, а у автосервисов – сложности с поставкой деталей для ремонта и обслуживания машин.

Это, по информации Центробанка, связано с отсутствием каталогов запчастей для автомобилей из Китая, либо они выпускаются только на китайском языке.

Россиянам назвали беспроблемные кроссоверы за 1 млн рублей

Для официально представленных на российском рынке брендов трудностей с обслуживанием меньше, но есть проблемы с логистикой, отметили в ЦБ.

До этого сообщалось, что продажи китайских автомобилей в российских дилерских центрах резко упали после поднятия ключевой ставки Центробанка.

По словам эксперта, покупать автомобиль в кредит под 20% годовых клиенту не выгодно и дешевле пользоваться каршерингом или такси. В октябре 2023 года средневзвешенная цена новой машины в РФ снизилась до 2,9 млн рублей.